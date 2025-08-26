Rescate en alta mar: 4 náufragos pasaron casi cinco días a la deriva en el norte de Costa Rica

Pescadores rescatados en el Pacífico norte tras casi cinco días de búsqueda. Operación incluyó apoyo aéreo de Estados Unidos y participación del Guardacostas.

Una operación de búsqueda por mar y aire concluyó con éxito en el Pacífico norte, cuando autoridades lograron rescatar a cuatro pescadores que permanecieron a la deriva desde el jueves en la madrugada.

El hallazgo ocurrió a las 5:45 p. m. del lunes, cuando una aeronave estadounidense detectó la embarcación y compartió la ubicación con una lancha interceptora del Servicio Nacional de Guardacostas.

Según informó el comisionado Juan Carlos Alvarado, director de esa entidad, el avión guió directamente a la unidad marítima hasta el punto exacto donde se encontraba la lancha.

Poco después de la medianoche, la tripulación fue llevada a la Estación de Guardacostas de Murciélago, ubicada en Puerto Mora de La Cruz, Guanacaste. En ese lugar los esperaban miembros de la Cruz Roja Costarricense y sus familiares.

Alvarado explicó que los pescadores estaban en buen estado de salud, aunque presentaban deshidratación, hambre y temor, consecuencia de la experiencia vivida. No necesitaron atención médica.

Los rescatados fueron identificados como Carlos Eugenio Herrera, Erasmo José Avendaño Herrera, Yelsin Antonio Chávez Pavón y José Alonso Rodríguez Olivares.

Carlos Eugenio Herrera relató que habían salido a actividades de pesca desde Cuajiniquil de Santa Cruz y el jueves por la madrugada tuvieron un desperfecto en el motor y quedaron a la deriva.

Tras el rescate, la embarcación fue remolcada por personal del Guardacostas y fondeada cerca del puesto del SINAC en las islas Murciélago, en un sitio seguro.

Declaraciones del capitán

El Servicio de Vigilancia Aérea también participó en los sobrevuelos realizados durante la búsqueda.

