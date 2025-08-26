Sucesos

Rescate en alta mar: 4 náufragos pasaron casi cinco días a la deriva en el norte de Costa Rica

Una operación conjunta Costa Rica - Estados Unidos localizó a los tripulantes este lunes, después de sufrir un fallo en los motores que los dejó a la deriva desde el jueves

Por Jailine González Gómez
Pescadores rescatados en el Pacífico norte tras dos días de búsqueda. Operación incluyó apoyo aéreo de Estados Unidos y participación del Guardacostas.
Pescadores rescatados en el Pacífico norte tras casi cinco días de búsqueda. Operación incluyó apoyo aéreo de Estados Unidos y participación del Guardacostas. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

