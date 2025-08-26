Sucesos

Familia de joven poeta costarricense fallecido en México solicita ayuda para repatriar su cuerpo

El deceso se produjo la semana pasada en Ciudad de México, mientras estaba de visita en ese país

Por Arianna Villalobos Solís y Keyna Calderón, corresponsal GN

Los familiares de José Ignacio Arias Ruiz, de 26 años y oriundo de Cartago, solicitan apoyo para repatriar el cuerpo del joven poeta, quien falleció la semana pasada en Ciudad de México.








