Familia de joven poeta costarricense fallecido en México solicita ayuda para repatriar su cuerpo

Los familiares de José Ignacio Arias Ruiz, de 26 años y oriundo de Cartago, solicitan apoyo para repatriar el cuerpo del joven poeta, quien falleció la semana pasada en Ciudad de México.

Su padre, Johnny Arias Núñez, relató a La Nación que tanto él como su esposa, Ana Cecilia Ruiz, recibieron la noticia del fallecimiento de su hijo el jueves anterior, sin saber que se encontraba fuera del país.

Ignacio, conocido como “Ignacio ARU” por su trayectoria como escritor y poeta con publicaciones en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, viajó a México en calidad de visitante.

Además de su faceta literaria, había cursado estudios de Derecho y laboraba en un centro de contacto de un banco estadounidense.

“Él adoraba México. Ahí le publicaron su primer libro y había ido a varios encuentros y festivales de poesía. Casi que iba una vez al año porque tenía muchas amistades allá. (...) El jueves de la semana pasada, mi esposa recibió una llamada del Consulado de México y le comunicaron que había tenido un accidente”, comentó el padre de Ignacio.

De acuerdo con Arias, el seudónimo “ARU” que utilizaba Ignacio corresponde a un acrónimo de los apellidos Arias Ruiz. También lo describió como una persona independiente, ya que residía solo desde los 19 años.

Actualmente, tanto la madre de Ignacio como otro de sus hermanos se encuentran en México gestionando los trámites ante el Ministerio Público para trasladar el cuerpo al país.

La familia ha indicado que los gastos para la repatriación y el sepelio rondan los $5.000, sin contar alimentación y traslados, por lo que han solicitado apoyo económico de la ciudadanía en Costa Rica para poder regresar a su hijo a casa.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al 7182-1176, a nombre de Johnny Arias Núñez, al 7258-3129 a nombre de Alonzo Josué Arias Ruiz, hermano de Ignacio, o mediante la cuenta IBAN BAC CR67010200009652288023.