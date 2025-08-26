Hombre lleva 12 horas extraviado en cerro Pico Blanco. Estos son los detalles

Un hombre adulto, cuya edad no trascendió, se extravió la noche del lunes en el cerro Pico Blanco, en Escazú, una zona de bosque denso muy frecuentada por personas aficionadas al senderismo.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 9 a. m. y varias unidades fueron desplazas al sitio para emprender labores de búsqueda. Sin embargo, no lograron dar con el hombre, por lo que suspendieron labores.

La mañana de este martes, socorristas se movilizaron nuevamente al sitio para retomar el rastreo.

