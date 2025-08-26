Sucesos

Hombre lleva 12 horas extraviado en cerro Pico Blanco. Estos son los detalles

El hombre fue reportado como desaparecido la noche del lunes

Por Natalia Vargas

Un hombre adulto, cuya edad no trascendió, se extravió la noche del lunes en el cerro Pico Blanco, en Escazú, una zona de bosque denso muy frecuentada por personas aficionadas al senderismo.








