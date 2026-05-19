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Inspector general del Pentágono investiga ataques a supuestas narcolanchas, según prensa

Expertos legales y grupos de derechos humanos sugieren que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Ahora lo indaga el Pentágono.

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Por AFP
Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril.
Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril. (Comando Sur/Captura de pantalla)







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