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Ecuador lanzará ofensiva contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos y toques de queda

El Gobierno de Daniel Noboa endurece su estrategia contra el narcotráfico con una nueva operación que contará con cooperación internacional.

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Por AFP
El presidente y candidato presidencial de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un evento sobre vivienda en Guayaquil.
Aliado de Estados Unidos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína. (MARCOS PIN, Marcos PIN /AFP)







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