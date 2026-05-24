Donald Trump frena el optimismo y descarta un acuerdo inminente con Irán

Donald Trump Trump aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había posibilidades de que “en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”, en declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta en discusión incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

En cambio, la agencia iraní Tasnim reportó que pese a las conversaciones, Estados Unidos continúa bloqueando algunos puntos y citó la cuestión de los bienes iraníes congelados.

La cuestión nuclear, pendiente

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses, Rubio y el portavoz de la diplomacia iraní.

Este último, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba “un acuerdo sobre las cuestiones importantes”. El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de “esta etapa” de diálogos, aseguró.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que él y Trump concuerdan en que un acuerdo final con Irán debe eliminar “la amenaza nuclear”.

“Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio”, declaró Netanyahu en un comunicado, reportando el contenido de una conversación telefónica entre ambos dirigentes en la noche del sábado.

Israel reitera su derecho a defenderse

Tras más de un mes de guerra, que ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial, rige desde el 8 de abril un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

La incertidumbre desgasta a la población iraní.

“El estado de ‘ni guerra ni paz’ es peor que la guerra misma”, lamentó Shahrzad, una iraní de 39 años contactada por teléfono desde París.

“Ni siquiera se puede planear algo tan sencillo como apuntarse a un gimnasio”, dijo.

En el frente libanés, el ejército israelí llamó a evacuar una decena de localidades en el sur y el este de Líbano, antes de una andanada de bombardeos contra posiciones del movimiento chiita Hezbolá, pese a la tregua vigente desde el 17 de abril.

Las autoridades de Líbano reportaron este domingo que un ataque israelí el día anterior en el sur del país mató a 11 personas, entre ellas seis mujeres y un niño.

En su comunicado, Netanyahu afirmó que Trump le reiteró que Israel tiene el derecho a defenderse de amenazas en “todos los frentes, incluido Líbano”.

Por su parte, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, afirmó este domingo que tiene esperanzas en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluya una tregua en Líbano.

“Si Dios quiere, este acuerdo se concretará y ya hay indicios de que se va a cerrar; por lo tanto, nosotros también seremos parte de este acuerdo, un acuerdo para el cese total de las hostilidades”, dijo Qasem en un discurso televisado.

Qasem afirmó además que el desarme del grupo proiraní es inaceptable y equivale a su aniquilación, e instó al gobierno de Líbano a abandonar las negociaciones con Israel.

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