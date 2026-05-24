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Donald Trump frena el optimismo y descarta un acuerdo inminente con Irán

A pesar del optimismo inicial de Marco Rubio, Donald Trump aclaró en Truth Social que no se apresurará a firmar el acuerdo de paz con Irán

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Por AFP
Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice.
Donald Trump Trump aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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