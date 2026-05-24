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Trump insiste en que acuerdo con Irán incluya el fin de su programa nuclear

En llamada con Netanyahu, Donald Trump ratificó que no firmará un acuerdo final con Teherán si no se desmantela por completo el programa nuclear iraní

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
Donald Trump advirtió a Benjamin Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán si Teherán no retira primero todo su uranio enriquecido. (AFP/AFP)







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