Trump insiste en que acuerdo con Irán incluya el fin de su programa nuclear

Donald Trump advirtió a Benjamin Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán si Teherán no retira primero todo su uranio enriquecido.

Jerusalén, Indefinido. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se mantendrá firme en su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, declaró a AFP este domingo un alto funcionario israelí.

“El presidente Trump dejó claro que se mantendrá firme en las negociaciones con respecto a su exigencia de larga data de desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní, y que no firmará un acuerdo final si no se cumplen estas condiciones”, dijo el funcionario, citando una conversación entre los dos dirigentes en la noche del sábado.

El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Estados Unidos mantiene informado a Israel sobre las negociaciones para la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de las conversaciones para un acuerdo definitivo sobre todas las cuestiones pendientes.

Durante la conversación, Netanyahu destacó que Israel “conservará la libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”, agregó la fuente, que afirmó que Trump reiteró que apoya este principio.