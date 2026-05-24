El Mundo

Líder de Hezbolá dice confiar en acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Naim Qasem, líder de Hezbolá, respaldó las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la esperanza de que el pacto logre detener la guerra en Líbano

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Por AFP
El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí declaró ese mismo día que la campaña de su país en el Líbano se basaba en la presión militar y diplomática para desarmar a Hezbolá, aliado de Irán. Si bien la tregua entre Israel y el Líbano entró en vigor el 17 de abril, las tropas israelíes siguen presentes y combatiendo activamente a los militantes de Hezbolá en el sur del Líbano.
Líder de Hezbolá apoya el pacto entre Estados Unidos e Irán, pero se planta firme contra el desarme de su milicia en Líbano. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







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