El Mundo

Hezbolá reivindica nuevo ataque contra bases militares en Israel

Hezbolá lanzó misiles y drones en respuesta a recientes bombardeos israelíes sobre Beirut y Líbano, donde al menos 10 personas murieron

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen tomada durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, muestra a un periodista documentando la destrucción cerca del complejo Sayyid al-Shuhada en los suburbios del sur de Beirut el pasado 6 de mayo.
Imagen tomada durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, muestra a un periodista documentando la destrucción cerca del complejo Sayyid al-Shuhada en los suburbios del sur de Beirut el pasado 6 de mayo. (ANWAR AMRO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HezboláIsraelLíbanoBeirutAtaque con drones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.