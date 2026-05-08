Hezbolá reivindica nuevo ataque contra bases militares en Israel

Imagen tomada durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, muestra a un periodista documentando la destrucción cerca del complejo Sayyid al-Shuhada en los suburbios del sur de Beirut el pasado 6 de mayo.

Beirut, Líbano. El grupo Hezbolá reivindicó este viernes una nueva ofensiva con misiles y drones contra bases militares en Israel, en represalia por recientes bombardeos israelíes sobre Beirut y el sur de Líbano, donde autoridades locales reportaron al menos 10 muertos.

El movimiento armado, respaldado por Irán, aseguró en un comunicado que lanzó una salva de misiles contra una base ubicada al sur de Nahariya, como respuesta a lo que calificó como violaciones israelíes al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

Horas después, el grupo anunció un nuevo ataque con drones contra otra instalación militar en el norte de Israel, nuevamente en respuesta a los bombardeos israelíes sobre territorio libanés.

Israel ha mantenido operaciones militares en Líbano pese a la tregua acordada recientemente.

El miércoles de esta semana, un ataque israelí sobre los suburbios del sur de Beirut mató a un alto comandante de Hezbolá, en el primer bombardeo de esa magnitud contra la capital libanesa en casi un mes.

El Ministerio de Salud libanés informó que ataques israelíes en cuatro zonas del sur del país dejaron 10 fallecidos, entre ellos dos menores de edad y tres mujeres. La defensa civil de Líbano también reportó la muerte de uno de sus miembros durante un ataque en el sur del país.

La agencia estatal libanesa NNA indicó además que se registraron bombardeos cerca de Nabi Sheet, en el este del territorio libanés.

Según los términos del alto el fuego anunciados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Israel puede actuar frente a amenazas o ataques inminentes.

La nueva escalada ocurre mientras Líbano e Israel —países oficialmente en guerra desde 1948— se preparan para sostener conversaciones directas en Washington la próxima semana, con mediación estadounidense.

En las últimas semanas, los embajadores de ambos países en Estados Unidos se reunieron en Washington en un intento por frenar las hostilidades iniciadas tras la entrada de Hezbolá en el conflicto regional el pasado 2 de marzo.

Sin embargo, Hezbolá rechaza cualquier negociación directa con Israel y ha instado al Gobierno libanés a retirarse de las conversaciones, al considerar ese diálogo como un “pecado”.