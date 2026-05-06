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Ejército de Israel ataca la capital de Líbano pese al alto el fuego

Israel alega que el objetivo de ataque en zona residencial de Beirut era un comandante de Hezbolá.

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Por Europa Press
Personas se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 6 de mayo de 2026.
Personas se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 6 de mayo de 2026. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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