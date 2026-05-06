Ejército de Israel ataca la capital de Líbano pese al alto el fuego

Personas se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 6 de mayo de 2026.

Madrid, España. El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles un ataque contra la capital de Líbano, Beirut, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, alegando que el objetivo de esta acción es el comandante de una unidad de élite del partido-milicia chií libanés, Hezbolá.

“Con la aprobación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado al comandante de la Fuerza Raduán de la organización terrorista Hezbolá en Beirut con el objetivo de eliminarlo”, ha anunciado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí.

En un breve comunicado, ha señalado que los integrantes de esta unidad de élite “son responsables de los disparos dirigidos contra comunidades israelíes y de los ataques contra soldados de las FDI”.

“Ningún terrorista goza de inmunidad; el largo brazo de Israel alcanzará a todos los enemigos y asesinos. Prometimos garantizar la seguridad de los residentes del norte. ¡Así es como actuamos y así es como seguiremos actuando!”, ha asegurado.

La agencia de noticias libanesa NNA ha informado de un ataque aéreo de Israel contra Ghobeiri, a las afueras de Beirut, sin que por el momento haya confirmado posibles víctimas.

Por su parte, la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo chií, ha señalado que el ataque “tuvo como objetivo un edificio residencial en Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, con varios misiles”.