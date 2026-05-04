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Ataques de Israel contra Líbano han dejado cerca de 2.700 muertos pese al ‘alto el fuego’

Israel ataca a Hezbolá y ha desplazado a más de un millón de ciudadanos libaneses del sur del país. ¿En qué estado se encuentra el país?

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Por Europa Press
Esta fotografía, tomada desde la zona meridional libanesa de Marjayoun, muestra humo elevándose desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Kfar Tibnit el 4 de mayo de 2026.
Esta fotografía, tomada desde la zona meridional libanesa de Marjayoun, muestra humo elevándose desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Kfar Tibnit el 4 de mayo de 2026. (-/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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