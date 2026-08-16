El Explicador

Caso Aldesa: ¿cómo funcionaban las inversiones, por qué quebró la empresa y qué se discute ahora?

Más de 600 inversionistas quedaron expuestos a pérdidas por unos $200 millones; siete años después, un juez debe decidir si 23 personas afrontarán un juicio por presunta estafa

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Por Cristian Mora y Óscar Rodríguez
Aldesa fue declarada en quiebra el 22 de julio del 2022, luego de que no pudiera pagar sus deudas con más de 600 inversionistas.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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