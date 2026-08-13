Audiencia preliminar del Caso Aldesa empezaría este jueves

Las oficinas de Aldesa, en Curridabat, fueron allanadas el 10 de junio del 2019, en medio de la pesquisa por presunta estafa.

Las audiencias preliminares del Caso Aldesa, para determinar si el caso por estafa finalmente llega a juicio, siguen sin fecha definitiva de arranque. Este jueves los abogados de los imputados y los denunciantes volverán a reunirse, pero para conocer el resultado de un recurso de revocatoria, donde se objeta el horario vespertino establecido para atender este expediente.

Uno de los abogados presentes en la causa se opuso al más reciente fallo de un tribunal penal que declaró inadmisibles los reclamos de varios abogados litigantes, quienes alegaron que el Poder Judicial no suspendió o reprogramó otros juicios previstos en horario diurno.

Eso significa que algunos de esos abogados tendrían juicios de día, incluso fuera de la Gran Área Metropolitana, y, a partir de las 5 p. m. debían estar, presencialmente, en las audiencias de Aldesa, en el Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea.

Se prevé que, una vez conocido el fallo del tribunal sobre este asunto, se programe el arranque de las audiencias preliminares en el juzgado penal de la zona.

Si el horario se mantiene, las audiencias se mantendrían hasta noviembre, de 5 p. m. a 11 p. m. inclusive.

El edificio de Aldesa, en Pinares de Curridabat, está desmantelado. Así luce, cuatro años después de la quiebra de la firma bursátil. (Foto: Kattia Bermúdez para LN/Foto: Kattia Bermúdez para LN)

El caso Aldesa, abierto desde el 2019, reúne las denuncias de los clientes de la firma bursátil, quienes evidenciaron impagos, a pesar de haber invertido en proyectos inmobiliarios por $200 millones.

Tres años después, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa por no poder pagar sus deudas con más de 600 inversionistas. En la causa, figuran 26 personas físicas y jurídicas en calidad de ofendidas.

Después de la investigación realizada, la Fiscalía argumentó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas, según el Ministerio Público.

Aldesa es una causa de tramitación compleja, con un legajo principal de 5.323 páginas, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 páginas más.