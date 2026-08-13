Sucesos

Audiencia preliminar del Caso Aldesa empezaría este jueves

Ese día se conocerá el resultado de un recurso planteado por un abogado que se opone a que el expediente se discuta en horario vespertino

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Por Vanessa Loaiza N.
Las oficinas de Aldesa, en Curridabat, fueron allanadas el 10 de junio del 2019, en medio de la pesquisa por presunta estafa. (Jeffrey Zamora)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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