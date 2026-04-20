Estos son los 5 países que impulsan el fuerte repunte del turismo en Costa Rica

Norteamérica sigue siendo el principal mercado de turistas para Costa Rica. Estados Unidos aporta más de la mitad de los viajeros que vienen al país por turismo.

La llegada de turistas a Costa Rica creció en el primer trimestre, impulsada por el fuerte aumento en los arribos desde América del Norte y Europa, los dos principales mercados emisores de viajeros hacia el país, tras un 2025 retador para la visitación desde esas dos regiones.

Los arribos desde América del Norte crecieron un 12,9%, al pasar de 650.058 turistas en el primer trimestre de 2025 a 734.115 en el mismo periodo de este año. Mientras tanto, las llegadas desde el Viejo Continente aumentaron un 10,5%, de 158.842 a 175.596.

Esta tendencia de crecimiento de doble dígito en ambas regiones durante los primeros tres meses del año contrasta con el menor dinamismo observado en 2025, cuando las llegadas desde Norteamérica aumentaron solo 0,5% y los arribos desde Europa cayeron un 2,9% respecto a 2024.

En términos generales, la visitación de turistas —por todas las vías— alcanzó 1.033.777 personas, un aumento de 105.042 en comparación con el primer trimestre de este 2025. Norteamérica y Europa explicaron el 96% del incremento, al sumar en conjunto 100.811 viajeros adicionales entre enero y marzo de 2026.

William Rodríguez, ministro de Turismo, explicó que están apuntando a atraer turistas que tengan estadías más largas y un mayor gasto, así como a aprovechar zonas del país con potencial turístico para distribuir mejor la actividad.

“Nosotros le hablamos a ese tipo de turista. Le hablamos al turista potencial de la clase media para arriba. Ahí es donde estamos enfocados”, aseguró Rodríguez, en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Para 2024 (último dato disponible), el gasto medio por persona que ingresó a Costa Rica por vía aérea fue de $1.602, mientras que la estadía promedio fue de 12,2 noches. Ambos indicadores se redujeron respecto a 2023.

El jerarca destacó que este comportamiento en la visitación se da en medio de un entorno geopolítico complejo y con el costo de los combustibles al alza, lo que podría incidir en las decisiones de las aerolíneas sobre el precio de los boletos.

Por país

Por país, sobresale el crecimiento del 26,7% en la visitación desde Canadá. Esta pasó de 121.134 turistas en el primer trimestre de 2025 a 153.434 en el mismo lapso de 2026, es decir, 32.300 visitantes adicionales.

César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, destacó este impulso del mercado canadiense y señaló que ese país representa un socio clave para la conectividad de la región. Actualmente, Canadá representa el 26% de la visitación turística en esa terminal.

Desde Estados Unidos, principal mercado emisor hacia Costa Rica, llegaron 556.648 turistas, un 9,5% más que los 508.381 registrados entre enero y marzo de 2025. En términos absolutos, el aumento fue de 48.267 personas.

El tercer país que aportó más turistas en los primeros tres meses fue Alemania, con un incremento del 10,6%, al pasar de 30.609 llegadas a 33.839 en 2026, según cifras del ICT.

En el continente europeo también destaca el crecimiento de España, el octavo país con mayor aporte de viajeros, con un aumento del 29,2%. La visitación creció en 3.333 personas, de 11.426 a 14.759.

Por su parte, la visitación desde México, que se ubicó en el sexto puesto, aumentó un 17%, al pasar de 20.543 a 24.033 turistas. En términos absolutos, este crecimiento fue de 3.490 personas.

La principal vía de ingreso de los turistas al país fue la aérea: 959.738 viajeros llegaron por ese medio, lo que representó un aumento del 12,9% respecto al primer trimestre de 2025.

Rodríguez comentó que la cifra de llegadas por vía aérea fue la más alta en la historia para un primer trimestre. Además, resaltó el crecimiento de los principales mercados emisores y la recuperación de los arribos desde Europa.

Guanacaste Aeropuerto informó que movilizó 793.075 pasajeros durante el primer trimestre de 2026, un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El gestor del Aeropuerto Daniel Oduber destacó que en marzo la ocupación de los vuelos alcanzó el 88%, el nivel más alto registrado en los últimos 18 meses, lo que refleja una demanda sostenida por el destino.

Divisas crecen

En cuanto al gasto de los turistas extranjeros, en 2025 los visitantes del exterior destinaron $5.571 millones en sus viajes a Costa Rica, un aumento del 2% respecto a los $5.461 millones del año previo, es decir, $110 millones adicionales.

El ingreso de divisas por turismo en 2025 registró su crecimiento más bajo desde 2017 —sin contar el 2020 y 2021 por la pandemia de covid-19—, en un contexto de aumento moderado del 0,8% en la visitación de turistas extranjeros.

A pesar de ello, el nivel de divisas por turismo en 2025 —que incluye negocios y ocio— fue el más alto en los registros del Banco Central de Costa Rica (BCCR), superando el récord alcanzado en 2024.

Tras un 2025 en el que la visitación apenas creció, en los primeros meses de este año la dinámica es contrastante: la llegada de turistas en Costa Rica ha repuntado con fuerza y muestra crecimientos de doble dígito entre enero y marzo.