Economía

Estos son los 5 países que impulsan el fuerte repunte del turismo en Costa Rica

Al primer trimestre de 2026 arribaron 1.033.777 turistas a Costa Rica, aumentando en 105.042 respecto al mismo periodo de 2025

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Visitación turística
Norteamérica sigue siendo el principal mercado de turistas para Costa Rica. Estados Unidos aporta más de la mitad de los viajeros que vienen al país por turismo. (Cortesía ICT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TurismoICTAmérica del NorteEuropa
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.