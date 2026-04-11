Costarricenses gastan como nunca en viajes al extranjero; estos son los principales destinos y el mayor detonante

El aeropuerto Juan Santamaría es el principal punto de salida de los costarricenses hacia el exterior.

El gasto de los costarricenses en viajes al extranjero superó por primera vez los $2.000 millones en el 2025, año en el que también se alcanzó un nuevo récord de salidas.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), publicados el 31 de marzo, los ticos gastaron $2.127 millones en viajes al exterior, principalmente por turismo, aunque también se incluyen giras de negocios.

Esta es la cifra más alta en los registros del Banco Central, los cuales también muestran que el récord se ha roto por cuarto año consecutivo. El monto del 2025 superó en $227 millones a los $1.900 millones del 2024.

El efecto del bono cambiario

Adriana Rodríguez, gerente de Acobo Puesto de Bolsa, explicó que esta dinámica obedece a que, en términos relativos, los viajes al extranjero se han abaratado significativamente para los costarricenses por la caída en el tipo de cambio del dólar, principalmente para quienes ganan en colones.

“Este efecto de bono cambiario hace que los gastos en moneda extranjera demanden menos unidades de moneda nacional y tiene un impacto en las decisiones de vacaciones, acercando destinos que ahora se perciben menos caros“, afirmó Rodríguez.

La gerente de Acobo aseguró que este efecto puede ser mayor si el país destino tiene precios competitivos en hospedaje, alimentación y recreación.

Impacto psicológico en los viajes

“El impacto psicológico de una moneda apreciada es significativo, despertando sentimientos de abundancia que se materializan en decisiones como viajes y compras de alto valor en dólares”, añadió Adriana Rodríguez.

Un tipo de cambio bajo favorece a quienes reciben colones, pues deben destinar menos cantidad de la moneda nacional para adquirir la divisa. Por ejemplo, con un tipo de cambio de ¢600, un monto de $100 equivale a ¢60.000, pero con un tipo de cambio de ¢475, la cifra se reduce a ¢47.500.

En junio del 2022, el dólar estaba en ¢700, pero ahora está en niveles históricamente bajos, tocando mínimos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Este 10 de abril, por ejemplo, cerró en ¢461,83.

La industria aérea cobra sus tiquetes en dólares. El índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, publicado el jueves 9 de abril, muestra que los boletos aéreos registraron variaciones interanuales negativas de -12,23%.

La amenaza del conflicto en Medio Oriente

Sin embargo, ante el conflicto en el Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo, el costo de los boletos aéreos podría incrementarse ante el aumento en el combustible para aeronaves.

Rodríguez manifestó que esto representa cerca del 25% del costo operativo promedio de una aerolínea y que asociaciones como la IATA han señalado que incrementos adicionales son inevitables.

En nuestro país operan 29 aerolíneas, las cuales conectan con 49 ciudades en 19 países del mundo, según el Itinerario de vuelos internacionales hacia Costa Rica de marzo 2026, publicado por el ICT.

Destinos preferidos

Por la vía aérea, los destinos más visitados por los costarricenes el año pasado fueron Estados Unidos, con 336.660 viajes, y Panamá, con 247.408.

Aunque en ambos países se puede hacer turismo, estas dos naciones también funcionan como punto de conexión hacia otros destinos.

México ocupó el tercer lugar, con 155.304 salidas, desplazando a Colombia, que bajó al cuarto puesto con 147.150 salidas. Después, les siguen Guatemala y El Salvador.

Además, España es la principal puerta de entrada a Europa para los costarricenses, con 64.579 salidas en el 2025. En menor medida, también sobresalen Francia y Alemania. En los tres casos, el país tiene vuelos directos hacia esas naciones.

Cada vez más ticos viajan al exterior. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por la vía terrestre, el movimiento más intenso fue en la frontera de Peñas Blancas, que conecta a Costa Rica con Nicaragua, desde donde hubo 170.530 salidas. Le siguieron Paso Canoas, cruce fronterizo que enlaza con Panamá, desde donde salieron 57.507 nacionales y Sixaola, con 44.018.

Récord de salidas

El 2025 no solo fue exitoso en el gasto en el exterior, sino también en la cantidad de ticos que viajaron al extranjero, ya que se superó con diferencia el récord de salidas registrado el año previo.

En total, hubo 1.501.940 salidas de costarricenses en 2025, es decir, un incremento del 8,5% frente a las 1.384.169 personas que viajaron en 2024, según cifras publicadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con base datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La cantidad de salidas de costarricenses registrada en 2025 superó los 1.500.000 por primera vez en su historia y representó un aumento de 117.771 respecto a la cifra del año previo.

Hernán Jackson, presidente de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), calificó el 2025 como un año muy interesante y resaltó el interés de los nacionales por visitar destinos como México, Guatemala, Panamá, El Salvador y Colombia.

“El año 2025 representó para la industria de los viajes internacionales una alegría, que esperamos se reproduzca en este 2026. Las cifras fueron muy positivas”, manifestó Jackson. La ACAV tiene 33 empresas afiliadas.

De las 1.501.940 salidas de costarricenses en 2025, 1.200.056 (80%) fueron por la vía aérea, la mayoría desde el aeropuerto Juan Santamaría, según los datos publicados por el ICT.

Es importante aclarar que esta cifra no refleja necesariamente el número de personas que viajaron al exterior, ya que un mismo individuo pudo haber realizado varias salidas durante el año.