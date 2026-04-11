Economía

Costarricenses gastan como nunca en viajes al extranjero; estos son los principales destinos y el mayor detonante

Este es el cuarto año consecutivo en que los costarricenses rompen el récord de gasto en viajes al exterior

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Por Luis Enrique Brenes
Pasajeros nacionales con pasaporte biométrico tendrían puertas electrónicas migratorias a partir de julio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica. Fotografía:
El aeropuerto Juan Santamaría es el principal punto de salida de los costarricenses hacia el exterior. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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