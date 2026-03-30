Solo un país de Latinoamérica lidera lista de destinos que los viajeros desean repetir en el mundo

Un país de Latinoamérica encabeza un ranking mundial de destinos a los que los viajeros desean regresar, según miles de reseñas.

Un país de Latinoamérica ocupa el primer lugar en una lista global de destinos a los que los viajeros desean regresar, según un análisis basado en más de 8.000 reseñas y votos en plataformas digitales.

El estudio, elaborado por la empresa SCS Chauffeurs y publicado por la revista Time Out, evaluó opiniones de turistas para identificar los destinos que generan mayor intención de retorno tras una visita.

El país latinoamericano lidera con 895 menciones y votos positivos, por encima de Italia y Japón, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Naturaleza y experiencias impulsan el interés

El informe destaca que la combinación de naturaleza, biodiversidad y actividades al aire libre influye en la decisión de los viajeros de regresar.

Los itinerarios más mencionados incluyen recorridos que conectan ciudades, playas y áreas protegidas, lo que permite a los visitantes experimentar distintos paisajes en un mismo viaje.

Este tipo de rutas facilita el acceso a bosques, costas y parques nacionales, elementos clave en la oferta turística del país.

Destinos como Manuel Antonio concentran visitas

Entre los puntos más destacados se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los lugares más visitados por turistas internacionales.

Este destino sobresale por sus playas, senderos y diversidad de fauna, lo que lo convierte en una parada frecuente dentro de los recorridos turísticos.

Su ubicación y acceso desde la capital favorecen su inclusión en itinerarios que combinan naturaleza y recreación.

Osa figura entre las joyas naturales de Latinoamérica

El análisis también resalta que la península de Osa se posiciona como uno de los destinos naturales más valorados de Latinoamérica.

Esta región del Pacífico sur atrae a viajeros por su biodiversidad y por ofrecer experiencias de ecoturismo en un entorno menos intervenido.

Su carácter remoto permite una conexión más directa con los ecosistemas tropicales y la observación de vida silvestre.

Los 10 países a los que los turistas desean regresar

Costa Rica Italia Japón Reino Unido Portugal Emiratos Árabes Unidos India Nueva Zelanda Irlanda Islandia

El ranking evidencia el interés de los viajeros por destinos que combinan naturaleza, cultura y experiencias auténticas.