El Mundo

Solo un país de Latinoamérica lidera lista de destinos que los viajeros desean repetir en el mundo

Playas, selvas y biodiversidad impulsan a un destino latinoamericano a liderar un ranking global de viajes que despierta el interés de miles de turistas

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Por Silvia Ureña Corrales
Parque Marino Bahía Ballena Osa Puntarenas
Un país de Latinoamérica encabeza un ranking mundial de destinos a los que los viajeros desean regresar, según miles de reseñas. (ALONSO TENORIO)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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