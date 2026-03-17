Este país de Centroamérica lidera ranking mundial de destinos que los turistas desean volver a visitar

Costa Rica lidera un ranking global de destinos a los que los turistas desean regresar, según un análisis de más de 8.000 reseñas.

Costa Rica ocupa el primer lugar en una lista de países que los viajeros desean volver a visitar, según un análisis internacional basado en más de 8.000 reseñas y votos publicados en plataformas digitales.

El estudio fue realizado por la empresa SCS Chauffeurs y compartido por la revista Time Out, que analizó comentarios y recomendaciones de turistas para identificar los destinos que generan mayor intención de retorno entre los visitantes.

En el ranking, Costa Rica lidera con 895 menciones y votos positivos, seguida por Italia y Japón, dos países que también destacan por su oferta cultural, gastronómica y turística.

Naturaleza y diversidad impulsan el interés de los viajeros

El informe señala que la variedad de experiencias turísticas en Costa Rica es uno de los factores que motivan a los visitantes a regresar. El país combina selvas, playas, parques nacionales y ciudades con oferta cultural.

Entre los recorridos más mencionados por los turistas figura una ruta que conecta San José, Monteverde, Tamarindo y el Parque Nacional Manuel Antonio, destinos conocidos por su biodiversidad, paisajes y actividades al aire libre.

Este tipo de itinerarios permite a los viajeros conocer bosques nubosos, playas del Pacífico y zonas de conservación en un mismo viaje.

Península de Osa destaca como destino natural

El estudio también menciona a la península de Osa como uno de los destinos naturales más valorados de Centroamérica. Esta región del Pacífico sur atrae a turistas interesados en experiencias de naturaleza y observación de vida silvestre.

A diferencia de otros destinos más visitados del país, Osa se caracteriza por su entorno remoto y menor desarrollo turístico, lo que ofrece una experiencia más cercana a los ecosistemas tropicales.

Medios internacionales especializados en viajes han señalado que esta zona se mantiene entre los destinos naturales menos explorados del mundo, con parques nacionales y comunidades que promueven el ecoturismo.

El Parque Nacional Manuel Antonio se mantiene como uno de los destinos más visitados por turistas que viajan al país. (Cortesía Conservación Osa )

Los 10 países a los que los turistas desean regresar

El análisis identificó los destinos con mayor intención de retorno entre los viajeros: