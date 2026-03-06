Costa Rica lidera lista mundial de países que los turistas más desean volver a visitar

Costa Rica ocupa el primer lugar en una lista global de destinos a los que los turistas desean regresar, según un análisis de reseñas de viajeros.

Costa Rica encabeza una lista internacional de destinos a los que los viajeros desean regresar, según un análisis de más de 8.000 reseñas y votos en línea realizado por la empresa de transporte aeroportuario SCS Chauffeurs y publicado por Times Out.

El estudio ubicó al país centroamericano en el primer lugar entre los destinos más recordados y recomendados por turistas, con 895 menciones y votos positivos. La investigación evaluó opiniones de viajeros sobre experiencias que motivan a repetir un viaje.

El ranking sitúa a Italia en la segunda posición y a Japón en la tercera, dos destinos ampliamente valorados por su patrimonio cultural, gastronomía y variedad de ciudades turísticas.

Costa Rica destaca por naturaleza y diversidad turística

El análisis señala que la diversidad de paisajes y experiencias en Costa Rica impulsa el interés de los visitantes por regresar. Entre los sitios más mencionados figuran destinos conocidos del norte del país.

Uno de los recorridos más populares entre viajeros incluye la ruta que conecta San José, Monteverde, Tamarindo y el Parque Nacional Manuel Antonio, zonas reconocidas por su biodiversidad, playas y bosques nubosos.

Además, el estudio destaca que la península de Osa aparece como uno de los destinos naturales más valorados, debido a su biodiversidad y a experiencias turísticas vinculadas con la naturaleza. La región es reconocida por su carácter remoto y por ofrecer actividades de observación de fauna y ecoturismo.

Medios internacionales especializados en viajes han señalado que este territorio del Pacífico sur se mantiene entre los destinos naturales menos explorados del mundo, con áreas protegidas y comunidades que conservan tradiciones locales.

“Está a kilómetros, tanto en términos literales como en términos de infraestructura turística, de la ruta más transitada por los mochileros en el norte del país... pero aquellos que buscan ‘pura vida’, el lema nacional de Costa Rica, la encontrarán en su forma más auténtica aquí, en San Vito, una comunidad montañosa única en el profundo sur del país”, mencionó Grace Beard, editora de viajes de Time Out.

La península de Osa destaca como uno de los destinos naturales más valorados de Costa Rica. Esta región del Pacífico sur atrae a viajeros por su biodiversidad, selvas y experiencias de ecoturismo.

Los 10 países que los turistas desean volver a visitar

El análisis identificó los destinos con mayor intención de retorno entre los viajeros:

Costa Rica Italia Japón Reino Unido Portugal Emiratos Árabes Unidos India Nueva Zelanda Irlanda Islandia

El ranking refleja el interés creciente por destinos que combinan naturaleza, cultura y experiencias auténticas, factores que influyen en la decisión de repetir un viaje.