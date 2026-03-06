El País

Costa Rica lidera lista mundial de países que los turistas más desean volver a visitar

Naturaleza exuberante, playas y biodiversidad convierten a Costa Rica en un destino que los viajeros desean repetir

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica ocupa el primer lugar en una lista global de destinos a los que los turistas desean regresar, según un análisis de reseñas de viajeros.
Costa Rica ocupa el primer lugar en una lista global de destinos a los que los turistas desean regresar, según un análisis de reseñas de viajeros. (Canva stock/Esdeval de Getty Images / TG23 de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCosta Ricaturistasviajes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.