Así es el primer puente colgante de vidrio en Costa Rica: adrenalina y naturaleza en Monteverde

El primer puente colgante de vidrio de Costa Rica, ubicado en Monteverde.

El parque de aventuras, Treetopia Park en Monteverde, inauguró el primer puente colgante de vidrio en Costa Rica, llamado “The Glass Bridge”. Una experiencia que, según la empresa, “combina adrenalina, naturaleza y una perspectiva completamente distinta del bosque”.

Puente de vidrio colgante

“The Glass Bridge” cuenta con una longitud de 42 metros y alcanza alturas de hasta 20 metros sobre el suelo del bosque nuboso. Su superficie está compuesta por 54 paneles de vidrio transparente de 20 mm de grosor, para aplicaciones estructurales y con una capacidad de resistencia superior a 1.000 kg/m², diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva y segura que permite a los visitantes caminar literalmente sobre el bosque.

El proceso de innovación contempló la renovación integral de una estructura existente. Esta fue rediseñada y reconstruida prácticamente en su totalidad, a partir de un análisis estructural completo para optimizar los niveles de seguridad, desempeño y estética.

Treetopia Park da un nuevo paso evolutivo con una propuesta sin precedentes en el país. (Cortes/La Nación)

La estructura se encuentra suspendida mediante dos cables principales de una pulgada de diámetro, que conforman el sistema portante, y posee un peso aproximado cercano a tres toneladas, sin considerar torres ni anclajes.

Según Treetopia Park, todos los componentes del puente son completamente nuevos e incorporan materiales de alta calidad, incluyendo una amplia utilización de acero inoxidable.

El diseño y la construcción cumplen con la normativa internacional ANSI ACCT 03-2019, así como con la normativa nacional de construcción vigente en Costa Rica.

La superficie está compuesta por 54 paneles de vidrio transparente de 20 mm de grosor, para aplicaciones estructurales y con una capacidad de resistencia superior a 1.000 kg/m². (Cortes/La Nación)

El proyecto representó una inversión de $400.000, y su ingeniería y diseño fueron desarrollados por el propio equipo de Treetopia Park.