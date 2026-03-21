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Así es el primer puente colgante de vidrio en Costa Rica: adrenalina y naturaleza en Monteverde

Treetopia Paark estrena una experiencia de altura: el innovador puente de vidrio. ¿Se atreve?

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Por Julián Navarrete Silva
El primer puente colgante de vidrio de Costa Rica, ubicado en Monteverde.
El primer puente colgante de vidrio de Costa Rica, ubicado en Monteverde. (Cortesía/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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