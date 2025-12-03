Los 12 mejores destinos económicos para viajar en 2026 mes a mes

Estamos a pocos días de que termine el 2025 y se puede empezar un 2026 cargado de viajes al extranjero. Serán 365 días para que cumpla su anhelo de explorar el mundo y viva momentos únicos consigo mismo, su familia o sus amigos. Si busca algo de inspiración, este es mi calendario de viajes 2026, versión económica. Comparto un destino por mes.

Enero: Ciudad de Panamá

Un buen destino debido a la facilidad para llegar desde Costa Rica. En enero puede combinar compras con playa y un recorrido para descubrir su encantador Casco Viejo. Incluso podría agregar un crucero sin visa.

El centro histórico de Ciudad de Panamá cuenta con lugares muy bellos. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Febrero: Ciudad de México, Puebla y Guanajuato

México siempre es una excelente opción por sus precios bajos en boletos aéreos, hospedaje y comida —que, por cierto, es deliciosa—. Febrero además tiene un clima fresco y seco.

En un corto viaje en autobús puede llegar a Puebla y sumarle Cholula, una joya histórica y gastronómica.

Si dispone de más tiempo, incluya Guanajuato en su itinerario, pues descubrirá un lugar impresionante, con sus callejuelas y las momias de Guanajuato.

La primera ocasión que fui a México, lo hice con millas. Aquí en la ciudad de Guanajuato. Fotografía: Jairo Villegas S.

Marzo: León, Nicaragua

Es uno de los lugares más económicos de América y desde Costa Rica puede ir incluso en autobús. Le sorprenderán sus volcanes, la riqueza cultural de sus ciudades coloniales y la belleza de sus playas. Por su parte, León destaca por su catedral y su hermosa ciudad.

La Catedral de León, en Nicaragua. (Guiselle Varela/Tico Travel)

Abril: Antigua, Guatemala (Semana Santa)

Otro destino muy económico, con hospedajes accesibles, es Antigua, en Guatemala. Para Semana Santa, sí debe reservar con antelación. Es la fecha ideal para disfrutar de las procesiones y las tradicionales alfombras de colores.

Chicken bus en la terminal en Antigua, Guatemala. Fotografía: Jairo Villegas S.

Mayo: Bogotá y Villa de Leyva, Colombia

Colombia es un destino económico e interesante. Mayo ofrece un clima fresco y tarifas bajas. Villa de Leyva tiene un encanto increíble y un ambiente colonial que enamora. Le sugiero que pase al menos una noche en ese lugar.

Plaza Bolívar, en el centro histórico de Bogatá. Fotografía: Jairo Villegas S. (Jairo Villegas S.)

Junio: El Salvador

Unas vacaciones en este país le saldrán muy económicas. Podrá practicar surf, disfrutar de playas hermosas y saborear las deliciosas pupusas. Un destino cercano y perfecto para una escapada rápida.

Julio: Miami, Estados Unidos

Aunque suele estar caliente, julio es un buen mes para ir a Miami de compras y a sus playas.

Eso sí: para el 2026 coincide con el Mundial de Fútbol de la FIFA, por lo que debe buscar hospedaje con anticipación. La ventaja es que podrá vivir el ambiente mundialista en todo su esplendor.

Muchos ticos que visitan Estados Unidos optan por ir a Miami. Fotografía: Jairo Villegas S.

Agosto: Arequipa, Perú

Una ciudad encantadora, segura y con una gastronomía espectacular. Desde Arequipa, puede descubrir muchos paisajes y atractivos del sur de Perú, sin necesidad de un presupuesto alto.

La Plaza de Armas de Arequipa, Perú. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Setiembre: Roatán, Honduras

Esta isla lo dejará sin palabras. Setiembre es un buen mes para visitarla, pues los precios suelen bajar. La playa es paradisíaca y el ambiente es perfecto para descansar y hacer snorkel.

Puede pasar un buen rato sobre el mar y la vegetación en estas sillas voladoras en Roatán, Honduras. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Octubre: Medellín, Colombia

Siempre hay vuelos muy económicos desde Costa Rica a este destino. Déjese emocionar por la Comuna 13, el Pueblito Paisa y la excursión a Guatapé, uno de los pueblos más coloridos del continente.

La Comuna 13 en Medellín. (Armando Mayorga)

Noviembre: Santo Domingo, República Dominicana

Explore la capital, Santo Domingo, para respirar la verdadera esencia dominicana, con el encanto de su Ciudad Colonial. Además, puede sumar un tour de un día a la playa de Boca Chica.

Parque Colón, en el corazón de Santo Domingo, República Dominicana. (Jairo Villegas S.)

Diciembre: Cancún, México

Si reserva con bastante anticipación, encontrará mejores precios que en otros destinos del Caribe. Disfrute de las playas, los cenotes, las ruinas mayas y la oferta de entretenimiento.