Los 12 mejores destinos económicos para viajar en 2026 mes a mes

Estamos a pocos días de que termine el 2025 y se puede empezar un 2026 cargado de viajes al extranjero. Serán 365 días para que cumpla su anhelo de explorar el mundo y viva momentos únicos consigo mismo, su familia o sus amigos. Si busca algo de inspiración, este es mi calendario de viajes 2026, versión económica. Comparto un destino por mes.
Enero: Ciudad de Panamá
Un buen destino debido a la facilidad para llegar desde Costa Rica. En enero puede combinar compras con playa y un recorrido para descubrir su encantador Casco Viejo. Incluso podría agregar un crucero sin visa.
Febrero: Ciudad de México, Puebla y Guanajuato
México siempre es una excelente opción por sus precios bajos en boletos aéreos, hospedaje y comida —que, por cierto, es deliciosa—. Febrero además tiene un clima fresco y seco.
En un corto viaje en autobús puede llegar a Puebla y sumarle Cholula, una joya histórica y gastronómica.
Si dispone de más tiempo, incluya Guanajuato en su itinerario, pues descubrirá un lugar impresionante, con sus callejuelas y las momias de Guanajuato.
Marzo: León, Nicaragua
Es uno de los lugares más económicos de América y desde Costa Rica puede ir incluso en autobús. Le sorprenderán sus volcanes, la riqueza cultural de sus ciudades coloniales y la belleza de sus playas. Por su parte, León destaca por su catedral y su hermosa ciudad.
Abril: Antigua, Guatemala (Semana Santa)
Otro destino muy económico, con hospedajes accesibles, es Antigua, en Guatemala. Para Semana Santa, sí debe reservar con antelación. Es la fecha ideal para disfrutar de las procesiones y las tradicionales alfombras de colores.
Mayo: Bogotá y Villa de Leyva, Colombia
Colombia es un destino económico e interesante. Mayo ofrece un clima fresco y tarifas bajas. Villa de Leyva tiene un encanto increíble y un ambiente colonial que enamora. Le sugiero que pase al menos una noche en ese lugar.
Junio: El Salvador
Unas vacaciones en este país le saldrán muy económicas. Podrá practicar surf, disfrutar de playas hermosas y saborear las deliciosas pupusas. Un destino cercano y perfecto para una escapada rápida.
Julio: Miami, Estados Unidos
Aunque suele estar caliente, julio es un buen mes para ir a Miami de compras y a sus playas.
Eso sí: para el 2026 coincide con el Mundial de Fútbol de la FIFA, por lo que debe buscar hospedaje con anticipación. La ventaja es que podrá vivir el ambiente mundialista en todo su esplendor.
Agosto: Arequipa, Perú
Una ciudad encantadora, segura y con una gastronomía espectacular. Desde Arequipa, puede descubrir muchos paisajes y atractivos del sur de Perú, sin necesidad de un presupuesto alto.
Setiembre: Roatán, Honduras
Esta isla lo dejará sin palabras. Setiembre es un buen mes para visitarla, pues los precios suelen bajar. La playa es paradisíaca y el ambiente es perfecto para descansar y hacer snorkel.
Octubre: Medellín, Colombia
Siempre hay vuelos muy económicos desde Costa Rica a este destino. Déjese emocionar por la Comuna 13, el Pueblito Paisa y la excursión a Guatapé, uno de los pueblos más coloridos del continente.
Noviembre: Santo Domingo, República Dominicana
Explore la capital, Santo Domingo, para respirar la verdadera esencia dominicana, con el encanto de su Ciudad Colonial. Además, puede sumar un tour de un día a la playa de Boca Chica.
Diciembre: Cancún, México
Si reserva con bastante anticipación, encontrará mejores precios que en otros destinos del Caribe. Disfrute de las playas, los cenotes, las ruinas mayas y la oferta de entretenimiento.