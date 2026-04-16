Costa Rica lidera ranking mundial como destino más relajante, según prestigiosa revista de viajes

Expertos en turismo ubican a Costa Rica como el destino más relajante del mundo por su naturaleza y enfoque en bienestar.

Costa Rica fue elegida como el destino más relajante del mundo por seis expertos en turismo consultados por la revista Travel + Leisure. La coincidencia destaca el enfoque del país en el bienestar, la naturaleza y un estilo de vida más pausado.

El reconocimiento se basa en tendencias globales de viaje que priorizan el descanso y la desconexión. Según datos de YouGov de 2022, un 45% de los viajeros busca espacios para relajación y bienestar, lo que posiciona este tipo de experiencias como una de las principales motivaciones para viajar.

Uno de los factores clave es la filosofía “pura vida”, que define el ritmo de vida en el país. Expertos señalaron que Costa Rica no se percibe como relajante por la ausencia de actividad, sino por su enfoque en la conexión con la naturaleza y el tiempo al aire libre, en entornos como montañas, volcanes, playas y selvas.

También influyen las condiciones naturales del entorno, que generan una sensación inmediata de calma. Especialistas en bienestar indicaron que elementos como el océano, el viento y la luz natural contribuyen a reducir el ritmo cotidiano y favorecer una experiencia inmersiva.

Entre los destinos destacados por la publicación figura la península de Punta Cacique, en Guanacaste, porque combinan vistas al océano Pacífico y espacios diseñados para el descanso. Este tipo de ubicación refuerza la percepción de aislamiento y tranquilidad que buscan los viajeros.

Agrega que la experiencia también se replica en hoteles boutique y destinos más pequeños, donde los visitantes reducen el uso del teléfono, mejoran el sueño y experimentan una disminución del estrés, según operadores turísticos.

En el Pacífico Central, zonas como Herradura destacan por su equilibrio entre selva y mar, con ambientes tranquilos, sin congestión vehicular y con temperaturas cálidas del agua que facilitan actividades prolongadas en el océano.

La costa Caribe aporta otra dimensión con destinos como Tortuguero, donde predomina la ausencia de vehículos y el contacto directo con la biodiversidad. Expertos resaltaron que recorrer canales rodeados de selva genera una experiencia contemplativa.

Además, entre julio y octubre, la región ofrece el avistamiento de tortugas marinas, un fenómeno natural que refuerza la conexión con el entorno y la sensación de perspectiva que buscan los viajeros.