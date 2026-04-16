El País

Costa Rica lidera ranking mundial como destino más relajante, según prestigiosa revista de viajes

Naturaleza, bienestar y experiencias únicas lo convierten en la elección preferida de expertos en turismo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Playa Sámara es conocida por su ambiente relajado y su belleza natural.
Expertos en turismo ubican a Costa Rica como el destino más relajante del mundo por su naturaleza y enfoque en bienestar. (Cámara de Turismo/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCosta Ricaturismo
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.