Llegada de turistas a Costa Rica supera el millón en primer trimestre

La llegada de turistas a Costa Rica creció 11,3% en el primer trimestre de 2026.

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica superó el millón en el primer trimestre de 2026, según la actualización más reciente de las cifras divulgadas este 15 de abril por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En total, 1.033.777 viajeros arribaron al país por turismo entre enero y marzo de 2026, considerando todas las vías de ingreso. La cifra aumentó un 11,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

De ese total, el 53,8% —es decir, 556.648 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica. Le siguió, de lejos, Canadá, que aportó 153.434 turistas y creció un 26,7% en relación con el primer trimestre de 2025.

Por región, el ingreso de turistas desde América del Norte, Suramérica, Europa, Asia-Pacífico, el Caribe y Medio Oriente creció, mientras que los arribos desde Centroamérica y África disminuyeron.

Desde Europa, segunda región más relevante después de América del Norte, llegaron 175.596 turistas, lo que representó un aumento del 10,5% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

La mayoría de los turistas europeos provino de Alemania, Francia y Reino Unido. También destacaron España y Países Bajos.

La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: 959.738 viajeros llegaron por ese medio, lo que representó un aumento del 12,9% respecto al primer trimestre de 2025.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió durante el primer trimestre de 2026 a 590.952 turistas, un crecimiento del 10,5%.

En tanto, el Aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió a 368.413 visitantes, lo que equivale a un crecimiento del 16,9% durante los tres primeros meses del año. La mayoría de los turistas que llegaron a esta terminal provino de Estados Unidos y Canadá.

William Rodríguez, jerarca del ICT, comentó que la cifra de llegadas por vía aérea fue la más alta en la historia para un primer trimestre. Además, resaltó el crecimiento de los principales mercados emisores de Costa Rica y la recuperación de los arribos desde Europa.

Por vía terrestre y fluvial (embarcaciones), llegaron a Costa Rica 70.111 turistas entre enero y marzo, lo que representa una reducción del 5,7% en comparación con el mismo período del año pasado.