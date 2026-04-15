Economía

Llegada de turistas a Costa Rica supera el millón en primer trimestre

Más de la mitad de los viajeros que arribaron al país provienen de Estados Unidos

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Por Luis Enrique Brenes
La llegada de turistas a Costa Rica creció 11,3% en el primer trimestre de 2026.
La llegada de turistas a Costa Rica creció 11,3% en el primer trimestre de 2026. (Cortesía ICT/Cortesía ICT)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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