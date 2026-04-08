Empresa inmobiliaria anuncia inversión millonaria en Costa Rica para 2026

Vista aérea de la torre de oficinas Everty Tower, ubicada en barrio Dent, San José, uno de los proyectos desarrollados por la firma Everty como parte de su portafolio de inversiones inmobiliarias en Costa Rica.

Everty, firma extranjera especializada en el sector inmobiliario, tiene previsto realizar inversiones por más de $36 millones en Costa Rica durante 2026.

La compañía prevé destinar $11 millones para la ampliación del hotel Drake Bay Getaway ubicado Bahía Drake, en Puntarenas.

Harold Chamberlain, gerente de la firma para Costa Rica, dijo que para este año estiman el inicio de la construcción de 20 bungalows en el establecimiento que adquirieron en 2023.

Por otro lado, Everty construirá 20 villas de lujo con vista al mar en el terreno adyacente al Resort & Wildlife Refuge Sí Como No, con una inversión total de aproximadamente $25 millones. La firma adquirió este hotel el año pasado en $14 millones.

Estas casas se pondrán a la venta a terceros, pero la empresa administrará el alquiler y la operación como parte del hotel Sandglass, que es parte del Grupo YNV, indicó el vocero.

Además, debido a la alta demanda, planean ampliar el hotel Koora en Monteverde con entre 14 y 16 habitaciones adicionales, lo que elevaría el inventario total a 38 habitaciones. Everty adquirió este hotel en 2020 con una inversión de $4,5 millones.

Otros proyectos futuros incluyen el diseño de un edificio de apartamentos llamado Everty Flats frente a Everty Tower en Barrio Dent y un proyecto con aguas termales en La Fortuna.

La empresa inició operaciones en Costa Rica, en octubre de 2020, y a la fecha hicieron inversiones por $120 millones en el país.

Everty es parte del Grupo YNV con sede en Chipre que incluye además operaciones en los sectores de tecnología, hospitalidad (hoteles) y servicios financieros. En Costa Rica opera con la financiera Monifai.

Resort & Wildlife Refuge Sí Como No, ubicado en Quepos fue adquirido en diciembre de 2025 por Everty con una inversión de $14 milones. (Cortesía Everty)

Adquisición de hotel y apertura de torre

A finales de marzo, la marca oficializó la adquisición del Resort & Wildlife Refuge Sí Como No, ubicado en Quepos con una inversión de $14 millones. La transacción se cerró en diciembre pasado luego de siete meses de negociación. Ahora es parte de la marca Sandglass.

En 2020 la marca anunció una inversión de $100 millones para los siguientes cinco años, el vocero explicó que con la pandemia por la covid-19 las proyecciones tuvieron un ajuste de corto plazo. La primera compra fue el Hotel Koora, la remodelación concluyó en 2023.

En al año 2022 invirtieron en una propiedad en Papagayo denominada The Hive (La Colmena), una villa cuyo alojamiento oscila entre $20.000 y $30.000 por noche.

Ese mismo año cerraron operaciones el Hotel Jade y el restaurante Jürgen’s, dos inversiones que había realizado la empresa en el Barrio Dent en San José.

En esos terrenos se construyó el edificio Everty Tower, una torre de seis pisos y un penthouse desarrollado bajo el régimen de zona franca con una inversión de $20 millones.

“Ya estamos negociando con varios inquilinos, la inauguración está prevista para mayo”, refirió Chamberlain.

Posteriormente adquirieron Casa Anjalí en Manuel Antonio, Puntarenas. Actualmente desarrollan la ampliación de este proyecto con la construcción de dos villas con una inversión $4 millones en terrenos adyacentes al resort Sí Como No.

Chamberlain señaló que también han realizado inversiones en el sector de oficinas en varias zonas del país. “Nuestro portafolio ronda los $120 millones”, indicó.

El Grupo YNV tiene operaciones también en Grecia, Bulgaria, Estados Unidos, España y Nigeria.

La compañía está en Costa Rica desde 2012 con las operaciones de la empresa Tek Experts. En 2021 arrancó la operación de Monifai, en el ámbito financiero.