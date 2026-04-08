Economía

Empresa inmobiliaria anuncia inversión millonaria en Costa Rica para 2026

Everty amplía sus operaciones en Costa Rica con inversión en hoteles y residencias exclusivas

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Edificio Everty Tower en barrio Dent, San José, rodeado de zona urbana, proyecto inmobiliario de oficinas desarrollado por Everty en Costa Rica.
Vista aérea de la torre de oficinas Everty Tower, ubicada en barrio Dent, San José, uno de los proyectos desarrollados por la firma Everty como parte de su portafolio de inversiones inmobiliarias en Costa Rica. (Cortesía Everty)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EvertyGrupo YNVChipreTurismoInversión extranjera
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.