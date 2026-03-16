Turismo en Costa Rica crece con fuerza en 2026: Estas son las razones del repunte

Las cifras más recientes del turismo internacional muestran un crecimiento en las visitas a Costa Rica, impulsado por algunos mercados clave del hemisferio norte. Foto con fines ilustrativos.

La llegada de turistas internacionales ascendió a 653.959 personas, en los dos primeros meses del año, lo que signifićo un incremento de 10,4% frente al mismo periodo del 2025, de acuerdo con los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El incremento se fundamentó en el mayor arribo de visitantes de Canadá y Estados Unidos. En el primer caso arribaron al país 103.876, entre enero y febrero, lo cual significó un 26,2% más comparado con el año pasado.

En el caso de los turistas estadounidenses fueron 337.027 personas, o sea, un 9,6% comparado con los primeros dos meses del año pasado, según el ICT.

William Rodríguez, jerarca del ICT dijo que pese a los resultados positivos, aumentarán los esfuerzos en la promoción turística, apostando a la atracción de un perfil de turistas que genere valor: aumente el tiempo de estadía e invierta más.

Evolución mensual

En el segundo mes de 2026 llegaron a Costa Rica 331.967 visitantes por todas las vías. El 69,3% proceden de Norteamérca, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de Canadá, de acuerdo con las cifras publicadas este 16 de marzo.

La llegada de canadienses creció 31,1% y desde Estados Unidos aumentó 11,7%.

La vía aérea es la de mayor uso de los visitantes. En febrero registró el 93% de las llegadas de turistas.

Tras Norteamérica, el segundo principal origen de los turistas es Europa, con un total de 61.587 visitantes, un crecimiento del 10,2% con respecto a febrero de 2025.

La mayoría de turistas europeos provinieron de Francia, Alemania y Reino Unido.

Menos turistas vecinos

Por otro lado, los datos revelan que la llegada de turistas de Centroamérica se redujo -0,8% en el mes analizado.

Los visitantes provenientes de Centroamérica totalizaron 18.134 personas.

Las principales reducciones se registraron en los turistas provenientes de Honduras (-19,9%) y Nicaragua (-5,6%).

En el caso de Guatemala la caída fue de -4,2%. En el caso de El Salvador se registró una baja de -3,8%; Bélice aumento 46,9% y Panamá 20,8%.

Las visitas desde América del Sur crecieron 7%, con Ecuador, Perú y Brasil como principales orígenes de los turistas.

La llegada de visitantes del Caribe aumentaron 35,9%; Asia y el Pacífico con 24,3% y Oriente Medio con 11,7%.