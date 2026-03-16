Economía

Turismo en Costa Rica crece con fuerza en 2026: Estas son las razones del repunte

La llegada de turistas internacionales a Costa Rica mostró un fuerte crecimiento por visitantes de Estados Unidos y Canadá

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Por Gustavo Ortega Campos
Vista interna del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, escenario de protestas de líneas aéreas internacionales por el desorden en la reparación de la pista.
Las cifras más recientes del turismo internacional muestran un crecimiento en las visitas a Costa Rica, impulsado por algunos mercados clave del hemisferio norte. Foto con fines ilustrativos. (JORGE CASTILLO/Jorge Castillo)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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