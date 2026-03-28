Economía

¿Subirán las tasas en colones por el alza del petróleo y su impacto en la inflación? Esta es la lectura del Banco Central

Junta Directiva del BCCR mantuvo sin cambios la TPM ante presiones inflacionarias por el conflicto en Oriente Medio

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Por Luis Enrique Brenes
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, habló sobre la inestabilidad global y el efecto del precio del petróleo en Costa Rica.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, habló sobre la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio. (Canva con fotos de La Nación/Canva con fotos de La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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