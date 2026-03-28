¿Subirán las tasas en colones por el alza del petróleo y su impacto en la inflación? Esta es la lectura del Banco Central

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria (TPM) ante la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Oriente Medio y las presiones inflacionarias ocasionadas por el alza de los precios de materias primas.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, aseguró que el agravamiento del conflicto bélico en Irán desde finales de febrero impulsó los precios del petróleo y granos básicos, lo cual se traslada a otros bienes y servicios.

“Es un hecho que tendremos un choque inflacionario desde el sector externo, que tendrá distintas repercusiones (...) Hay más probabilidad de que la inflación sea mayor a la que el Banco Central está estimando”, aseguró Madrigal.

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de eventuales alzas en la TPM ante este contexto de incertidumbre internacional y presiones inflacionarias, el jerarca afirmó que, con la información disponible, aún hay espacio para absorber el choque sin elevar la tasa.

“Todavía nosotros no estamos ahí. Creemos que hay espacio para acomodar el choque inflacionario, con la información disponible. El Banco siempre se reserva esa posibilidad; ante la información disponible, valora y actúa en el sentido en que tenga que actuar. ¿Hay una posibilidad? Yo le diría que sí, pero en el horizonte de 24 meses, con la información de hoy, no se ve ese escenario todavía", argumentó.

Al 26 de marzo, el precio del petróleo, por ejemplo, aumentó el 44% si se compara con los valores de enero. Según el jerarca, este hecho por sí solo implica entre 1,3 y 1,5 puntos en la inflación para los próximos 12 meses.

Luis Chavarría, coordinador de Estrategia de Inversión y Portafolio de Acobo, explicó que el mayor riesgo es que el petróleo deje de ser un shock transitorio y pase a ser una presión sostenida sobre la inflación, las tasas y el crecimiento.

Chavarría señaló que hasta ahora el conflicto en Oriente Medio ha golpeado, sobre todo, a la energía, la inflación esperada y el apetito por riesgo. La variable crítica, añadió, sigue siendo la duración de la interrupción en el estrecho de Ormuz.

Ante estas presiones, la nueva proyección del BCCR señala que la inflación general y la subyacente entrarán al rango de tolerancia en el último trimestre del año, dos trimestres antes de lo previsto en enero pasado.

En un comunicado, el Banco Central explicó que hay un cambio en el balance de riesgos hacia presiones inflacionarias al alza, además de un repunte en las expectativas de inflación en este mes de marzo.

De acuerdo con el ente emisor, la inflación será cada vez menos negativa en los meses siguientes hasta alcanzar el rango meta a finales de 2026. Madrigal enfatizó que no hay certeza en cuanto a la magnitud del impacto y la duración del choque inflacionario.

Para febrero, cuando la inflación medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de -2,73%, el indicador acumuló 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia del emisor, que se ubica entre 2% y 4%.

La última vez que la inflación estuvo en el rango de tolerancia fue en abril de 2023. Esto ocurrió en medio de un proceso de desaceleración del indicador, luego de que alcanzara un máximo de 12,13% en agosto de 2022.

La TPM es la principal tasa de referencia para el mercado financiero en colones, tanto para los créditos como para los ahorros. Por esa razón, sus ajustes son relevantes para la economía.

¿Cuál sería el escenario crítico?

Ante la consulta sobre cuál escenario tendría que materializarse para valorar una subida en la TPM, el presidente del Banco Central manifestó que estaría relacionado con efectos de segunda ronda vinculados al choque inflacionario actual.

“Con la TPM no vamos a hacer que los precios de los combustibles bajen, eso la economía costarricense tendrá que absorberlo. Lo que pasa es que hay lo que se llama la psicología inflacionaria, que son los efectos de segunda ronda”, explicó Madrigal.

El jerarca indicó que en el futuro cercano (menos de un año) existe la posibilidad de que se registren precios más altos, originados en este choque inflacionario inicial. Añadió que el costo del transporte también impacta a múltiples bienes y servicios.

Puso como ejemplo los fertilizantes, que no están en el índice de precios al consumidor (IPC), pero cuyos aumentos se reflejan más adelante, cuando se obtienen las cosechas, por medio de los precios de los alimentos.

“Puede que se den efectos de segunda ronda. Tendríamos que ser muy cuidadosos, por eso la prudencia”, externó el jerarca. La última vez que el BCCR aumentó la TPM fue en octubre de 2022.

En ese momento, el BCCR enfrentaba un escenario inflacionario adverso, que provocó que elevara su tasa de referencia de forma progresiva hasta el 9% al que llegó en octubre de ese mismo año, para contrarrestar la elevada inflación.

Madrigal aseguró que el de 2026 es un choque similar al de 2022 en Ucrania en cuanto a los precios de energía, pero que el efecto inflacionario no puede compararse de la misma forma porque en ese año hubo una sucesión de choques distintos, como la crisis de los contenedores.

“El país ha de prepararse para un choque inflacionario y el Banco Central dará la respuesta de política adecuada”, aseguró. Las tasas altas encarecen el crédito; esto desalienta el consumo y la inversión y reduce presiones sobre los precios.

En los últimos tres años, el Banco Central redujo la TPM en 575 puntos base (p. b.), del 9% hasta el 3,25%, nivel en el que permanecerá, al menos, hasta el 21 de mayo. Actualmente, la tasa se encuentra en una zona neutral, es decir, que no calienta ni enfría la economía.