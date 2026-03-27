Economía

Banco Central adelanta ingreso de inflación al rango meta

Inflación se mantiene en negativo y acumula 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia del Banco Central

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Por Luis Enrique Brenes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que adelantó el ingreso de la inflación al rango de tolerancia alrededor de la meta inflacionaria del emisor, que se sitúa entre 2% y 4%, con un objetivo central de 3%.








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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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