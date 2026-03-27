Banco Central adelanta ingreso de inflación al rango meta

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que adelantó el ingreso de la inflación al rango de tolerancia alrededor de la meta inflacionaria del emisor, que se sitúa entre 2% y 4%, con un objetivo central de 3%.

La nueva proyección del Banco Central señala que la inflación general entrará al rango de tolerancia en el último trimestre del año, dos antes que lo previsto en enero pasado, ante el aumento reciente en los precios internacionales de materias primas como el petróleo y los granos básicos.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, manifestó que el conflicto en Oriente Medio provocó un incremento en la incertidumbre internacional, lo cual inclina los riesgos hacia presiones inflacionarias al alza.

“Vamos a tener cada vez menos inflación negativa en el primer semestre de 2026 (...) Sabemos que la incertidumbre global es mayor, es elevada. Hay una certeza, que hay un choque inflacionario. La incertidumbre es en cuanto a la magnitud del impacto y la duración o persistencia de esos precios”, aseguró el jerarca.

Madrigal añadió que hay una mayor probabilidad de que la inflación sea mayor a la que el Banco Central está estimando. Señaló que los precios del petróleo aumentaron en el 44% desde enero pasado.

El presidente del BCCR aseguró que esto impacta la inflación entre 1,3 a 1,5 puntos en los próximos 12 meses, si nada más ocurriera, ya que tiene una influencia en los bienes y servicios.

“Vamos a tener efectos sobre combustibles y granos básicos. Luego, esos efectos se distribuyen. Lo que esperamos, más que un cambio en precios relativos, es un cambio en gran cantidad de bienes y servicios”, externó Madrigal.

El jerarca añadió que el petróleo es una materia prima que afecta directamente al costo del transporte, que es un servicio que tiene un peso relevante en el índice de precios. “No se tiene capacidad de sustitución (del petróleo)”, explicó.

En un comunicado, el ente emisor señaló que la duración e intensidad de este conflicto es incierta. De acuerdo con la entidad, esto también afecta las perspectivas de crecimiento global y acelera la inflación.

Previamente, el emisor había pronosticado que la inflación general seguiría en valores negativos durante el primer semestre de 2026 e ingresaría al rango de tolerancia en el primer semestre de 2027. La inflación subyacente lo haría a finales de 2026.

Durante los últimos años, la inflación se ha situado por debajo de la meta de la autoridad monetaria. El ingreso del indicador a ese nivel ha sido postergado múltiples veces por el Banco Central.

Para febrero, cuando la inflación medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de -2,73%, el indicador acumuló 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia.

La última vez que la inflación estuvo en el rango de tolerancia fue en abril de 2023. Esto ocurrió en medio de un proceso de desaceleración del indicador, luego de que alcanzara un máximo de 12,13% en agosto de 2022.

En este 2026 se profundizó la trayectoria descendente iniciada en la inflación durante el año anterior. En enero se reportó una variación interanual de -2,53% y en febrero hubo una nueva caída.