Economía

Presidente del Banco Central advierte sobre escenario de alza de precios en Costa Rica: Conozca las razones

Inflación en Costa Rica lleva 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia

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Por Mónica Cerdas Gómez
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, brindó este jueves su informe anual ante el plenario legislativo. La oficialista Pilar Cisneros conversó con el jerarca.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, brindó este jueves su informe anual ante el plenario legislativo. La oficialista Pilar Cisneros conversó con el jerarca. (Cortesía Asamblea Legislativa/Cortesía Asamblea Legislativa)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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