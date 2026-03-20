Presidente del Banco Central advierte sobre escenario de alza de precios en Costa Rica: Conozca las razones

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, brindó este jueves su informe anual ante el plenario legislativo. La oficialista Pilar Cisneros conversó con el jerarca.

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, aseguró que los bolsillos de los consumidores enfrentarán un aumento de precios como consecuencia del conflicto bélico en Oriente medio.

“De manera muy preliminar puedo decir que, todavía no lo hemos sentido en los bolsillos, pero vendrán los ajustes de precios en una gran cantidad de bienes y servicios, que van a acelerar la inflación. Entonces muy probablemente nos adelantemos en materia de inflación a entrar al rango de tolerancia”, dijo Madrigal durante la presentación del informe de labores ante los diputados de la Asamblea Legislativa.

Antes de lo previsto

La previsión del jerarca es que la inflación general e interanual ingresaría al rango de tolerancia, que es de ± 1 punto porcentual (p. p.) alrededor de la meta del 3%, antes de lo previsto en enero pasado, a raíz del efecto de la guerra en Irán en el precio de las materias primas.

El jerarca dijo que dicho escenario ocurrirá antes del segundo trimestre de 2027, es decir, antes de lo previsto en el Informe de Política Monetaria (IPM) de enero pasado.

A inicio del año, el Banco Central exponía que dentro de los principales riesgos que desviarían la inflación al alza estaban asociados con choques de oferta sobre el precio de bienes por fenómenos climatológicos extremos (locales o externos) y con el escalamiento de los conflictos geopolíticos, por su eventual efecto sobre las cadenas de suministro y los precios internacionales.

Madrigal confirmó, este jueves, que uno de los riesgos materializados es el enfrentamiento armado que lleva a mayores precios de materias primas, mayores costos de transporte y la fragmentación del comercio global, “eso lo estamos observando”.

Además, dijo que no se pueden descartar los fenómenos climatológicos locales y externos.

El presidente de la autoridad monetaria indicó que la proyección sobre el retorno de la inflación al rango de tolerancia será actualizada en abril próximo, cuando se publique el siguiente Informe de Política Monetaria. Esta información fue expuesta tras una consulta del diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, en el contexto del aumento en el precio del petróleo asociado al conflicto en Oriente Medio.

No obstante, Madrigal indicó que el reto del BCCR es tener alguna parte de esa actualización en una semana, pues el próximo 26 de marzo se realizará una reunión de política monetaria en la que se definirá si se ajusta o no la Tasa de Política Monetaria (TPM) −también cuestionada por los diputados este 19 de marzo-.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación interanual fue de -2,73% en febrero pasado. Con este resultado, el indicador sumó 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central.

Defiende actuación

El presidente del Banco Central indicó que, en la generalidad de la canasta de bienes y servicios que componen el IPC, sí hay una reducción de precios. Además, aseguró que el costo de la vida en el país ha bajado.

“Es una concepción errónea que los precios no han bajado. Los precios, en general, han bajado (...) Tenemos deflación en este momento. No necesariamente por una política que el Banco Central ha buscado, pero sí es una consecuencia de un marco macroeconómico coherente de políticas públicas”, agregó Madrigal.

El jerarca del ente emisor también mencionó que la crítica que ha visto “en la prensa y demás” es que la inflación es negativa. “Algo muy, muy extraño es que la gente quiere que la inflación sea positiva, o sea, que le subamos el costo de vida a los costarricenses”, sentenció.

“Critican, y está bien, eso es parte del debate y lo acepto, que el Banco Central no cumple con la meta de inflación, pero cumple con la ley: inflación baja y estable”, reiteró Madrigal.