Economía

Róger Madrigal sobre intervención del BCCR en Monex: ‘Tendríamos precios más bajos, no sé cuánto, pero más bajos’

El tipo de cambio del dólar continúa llegando a mínimos históricos en el Monex

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Por Luis Enrique Brenes
Roger Madrigal
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, anunció la decisión de política monetaria en una conferencia de prensa. También se refirió a la baja en el tipo de cambio. (Banco Central de Costa Rica/Cortesía)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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