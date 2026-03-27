Róger Madrigal sobre intervención del BCCR en Monex: ‘Tendríamos precios más bajos, no sé cuánto, pero más bajos’

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, anunció la decisión de política monetaria en una conferencia de prensa. También se refirió a la baja en el tipo de cambio.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se mantiene en mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), con niveles no observados desde el inicio de la serie del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

En las últimas semanas, el BCCR ha intervenido de forma recurrente con operaciones de estabilización en el Monex. Estas tienen como fin reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio, tanto al alza como a la baja.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que la intervención del emisor en el mercado evitó que el precio del dólar estuviera más bajo, pero enfatizó que este tipo de operaciones no buscan cambiar la tendencia, actualmente a la baja.

“ Tendríamos precios más bajos, no sé cuánto, pero más bajos ”, afirmó el jerarca.

Al ser consultado sobre si estas intervenciones influyen en revertir la tendencia a la baja del tipo de cambio, el presidente del Banco Central aseguró que no tienen esa finalidad, sino que buscan que “ (la caída) sea más ordenada ”.

“Uno podría estar observando momentos en que el tipo de cambio baja y las ventanillas están muy secas; en algunos casos podemos tener conocimiento de transacciones que son relativamente atípicas, entonces eso es un choque y el Banco interviene. En vez de una burbuja que estalle, lo que ha pasado es que se viene desinflando poco a poco ”, dijo el presidente del BCCR.

Añadió que identificaron una operación extraordinaria que generó un flujo atípico de divisas, la cual se irá diluyendo en unos tres meses, vinculada al pago de impuestos, pero que no es parte del grupo de tributos habituales.

Recientemente, representantes empresariales de zona franca, exportadores y turismo pidieron una baja en la tasa de política monetaria y solicitaron medidas urgentes para frenar la caída del dólar.

Al respecto, Madrigal aseguró que el Banco Central es empático y que reconoce que un precio muy bajo del dólar afecta a vendedores de algunos productos.

A inicios de marzo, el BCCR afirmó que continuará vigilando el desempeño del mercado cambiario y, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el precio del dólar.

La semana anterior, el Banco Central intervino con operaciones de estabilización en las cinco sesiones del Monex. Entre el 23 y el 27 de marzo, lo ha hecho en tres de las cuatro jornadas.

En la sesión del jueves se negociaron $30,35 millones, de los cuales el Central adquirió $11,84 millones bajo este apartado. El precio de la divisa cerró la sesión en ¢464,27, lo que representa una caída de ¢0,55 respecto al día previo.