Rodrigo Chaves participó en sesión del Banco Central que mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria

El ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, participó en la sesión donde se decidió mantener la TPM en 3,25%.

El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, participó y votó en la sesión de Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria (TPM) el jueves 21 de mayo.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, confirmó a La Nación la presencia del exmandatario de la República durante la tercera reunión de política monetaria, este jueves 21 de mayo, en la cual la Junta Directiva del emisor decidió, de forma unánime, mantener la TPM en 3,25%.

Aunque el ministro de Hacienda tiene la facultad legal de participar en las sesiones del Banco Central, esta es una práctica poco común, de acuerdo con las actas de las sesiones de Junta Directiva, publicadas por el ente emisor, y por especialistas consultados por este medio.

Según la Ley Orgánica del Banco Central, el ministro de Hacienda —o quien ejerza el cargo en ausencia del titular— tiene derecho a voz, pero no a voto ni cuenta para efectos de cuórum en las sesiones, salvo una excepción, la cual aplicaba en esta reunión del jueves.

La normativa incluye un transitorio que establece que el ministro de Hacienda mantendrá su derecho a voto y contará para efectos de cuórum hasta que se ratifique el nombramiento de un sexto miembro de la Junta Directiva.

Actualmente, la Directiva del Banco Central cuenta con cinco miembros independientes tras el vencimiento del nombramiento del directivo Max Soto, el pasado jueves 7 de mayo. Ante este escenario, Chaves ejerció su derecho a votar a favor de mantener la TPM durante la sesión de política monetaria.

El BCCR confirmó, a través de su departamento de prensa, que en la sesión de Junta Directiva del jueves participaron y votaron los seis miembros presentes. Además del ministro Chaves, respaldaron la decisión de mantener la TPM en el 3,25% Róger Madrigal, Marta Soto, Silvia Charpentier, Jorge Guardia y Juan Robalino.

Como presidente, Chaves habló abiertamente de temas como el precio del dólar bajo, que el 19 de mayo alcanzó un mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por quinto día consecutivo.

En el inicio de su mandato presidencial, el ahora ministro también acusó a la administración de Carlos Alvarado de dejar al país con pocas reservas internacionales. Actualmente, el saldo de las reservas supera los $20.500 millones.

La Nación consultó a Hacienda si el ministro Chaves participará de forma recurrente en las sesiones de la Junta del BCCR o lo hará únicamente en fechas específicas. De momento, se está a la espera de una respuesta.

Afectación a independencia

José Luis Arce, director de FCS Análisis & Estrategia y expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, calificó como “imprudente” la participación de Chaves en la Junta Directiva del BCCR, debido a la figura de poder que representa.

“Lo que hace es generar dudas justamente en un entorno donde —injustamente, en mi opinión— se ha cuestionado la independencia del Banco Central. Además, no me parece que sea algo bien visto por las calificadoras de riesgo", comentó Arce.

Felix Delgado, exgerente del Banco Central, consideró más apropiado que el Gobierno no tenga influencia en las decisiones de política monetaria. Añadió que esta participación puede afectar la credibilidad del ente emisor.

“Mi preferencia es que el Gobierno dé independencia a la Junta Directiva en decisiones muy específicas de política monetaria. Creo en las bondades de un Banco Central independiente. En el caso particular, me parece nociva para esa independencia la influencia determinante de un superministro”, expresó Delgado.

Práctica poco común

En las 183 actas de reuniones de Junta Directiva publicadas por el ente emisor, que abarcan del 5 de octubre de 2023 al 7 de mayo de 2026, no se registró participación del ministro de Hacienda de turno en ninguna de ellas.

Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, considera apropiado que los jerarcas de Hacienda tengan voz en la Junta Directiva del emisor, aunque enfatizó que, según su experiencia, la participación del ministro no era frecuente.

“Es conveniente que el ministro de Hacienda tenga una cierta voz, es importante escuchar su criterio (...) Me parece que una cierta coordinación y diálogo son propicios. En mi experiencia no era muy frecuente que el ministro de Hacienda participara; lo hacía muy escasamente”, comentó Cubero.

Por su parte, Delgado afirmó que, desde que el ministro dejó de tener derecho pleno al voto, con una reforma legal en 2019, sin que se aplique el transitorio de ley, sus participaciones son poco frecuentes y ocurren únicamente cuando existen asuntos de interés directo para la cartera.

En el acta 6252-2025 del Banco Central, del 29 de abril de 2025, el directivo Jorge Guardia dijo que el Banco Central había ejercido sus funciones sin presiones del Gobierno y que el ministro de Hacienda de ese momento ni siquiera asistía a las sesiones.

“En este período el Gobierno no se ha metido en nada con el Banco Central, y prácticamente el Banco Central ha ejercido todas las funciones sin restricciones o presión de parte del Gobierno. El ministro de Hacienda ni siquiera asiste a las sesiones”, afirmó el director.

Guardia, quien fue presidente del Banco Central, aseguró que las participaciones del ministro se daban usualmente para discutir temas de interés hacendario, como empréstitos y proyectos de inversión, pero no para decisiones de política monetaria.

“No es una presencia tampoco, desde mi perspectiva, que sea negativa. Me parece que hay una coordinación y diálogo que son importantes. Esa presencia es útil y puede aportar”, dijo Cubero, aunque enfatizó que, en su criterio, el ministro no debería tener voto en decisiones que requieran “absoluta autonomía” respecto al Gobierno.

Elian Villegas, exministro de Hacienda, comentó que durante su gestión —y cuando aún tenía voto pleno el ministro— participó solo en un par de ocasiones. “La voluntad de la Asamblea al dejar sin voto al ministro es separar un poco al Gobierno del Banco Central”, añadió.

Villegas destacó que el jerarca de Hacienda tiene derecho a asistir y consideró que esto no debe interpretarse como un precedente de influencia del Ejecutivo, sino como una forma de que la posición del ministro quede reflejada en el órgano.

Funciones del BCCR

El BCCR es una institución autónoma cuyo objetivo es el mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional. Además, tiene entre sus funciones la definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria.

También debe promover el desarrollo de la economía, velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales, actuar como consejero y cajero del Estado, emitir billetes y monedas, y definir políticas generales de crédito.

De igual manera, debe velar por el buen funcionamiento del sistema financiero nacional, custodiar el encaje mínimo legal de las entidades financieras y establecer ciertas regulaciones, de acuerdo con su Ley Orgánica.