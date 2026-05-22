Economía

Rodrigo Chaves participó en sesión del Banco Central que mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria

El ministro de Hacienda tiene facultad legal de participar en sesiones de la Junta Directiva del BCCR, aunque es una práctica poco común

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Por Luis Enrique Brenes
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El ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, participó en la sesión donde se decidió mantener la TPM en 3,25%. (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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