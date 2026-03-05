Economía

Chaves y Fernández dicen que precio del dólar seguirá bajo por factores estructurales: Explicamos cuáles son

El precio del dólar se sitúa por debajo de los ¢500 desde mediados de diciembre del 2025

Por Mónica Cerdas Gómez
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, sostienen que en la economía de Costa Rica hay elementos estructurales que favorecen la abundancia de dólares. Ambos bajaron juntos, este miércoles, a la rueda de prensa en Casa Presidencial. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







