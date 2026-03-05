Chaves y Fernández dicen que precio del dólar seguirá bajo por factores estructurales: Explicamos cuáles son

El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, sostienen que en la economía de Costa Rica hay elementos estructurales que favorecen la abundancia de dólares. Ambos bajaron juntos, este miércoles, a la rueda de prensa en Casa Presidencial.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que la disponibilidad de dólares en la economía no es un fenómeno coyuntural, sino el reflejo de la economía del país.

Y de seguido el mandatario advirtió: "Acostúmbrense, esta economía, como dijo doña Laura Fernández (presidenta electa de Costa Rica) de manera muy sabia, ya la disponibilidad de dólares no es un tema coyuntural, es que estamos siendo cada vez más productivos“, dijo en respuesta a consultas de la prensa el pasado 25 de febrero.

¿Pero cuáles son esos factores estructurales que provocan la abundancia de dólares? Sobresalen los ingresos generados por exportaciones, la inversión extranjera, la conversión que hacen las empresas de dólares a colones para sus obligaciones (pago de salarios, servicios o impuestos) y las divisas traídas por turistas.

A estos elementos se unen los coyunturales (temporada alta de turismo, por ejemplo) que mantienen la presión a la baja sobre el tipo de cambio debido a la mayor oferta de divisas en Costa Rica, según el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), así como economistas consultados por La Nación.

Los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran que, desde el 11 de diciembre del 2025, el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se sitúa por debajo de los ¢500. Incluso, el pasado 27 de febrero se registró el mínimo histórico en ese mercado, cuando el valor de la divisa cayó a ¢470,19.

La oferta “extraordinaria” de divisas llevó al Banco Central, en febrero anterior, a intervenir en el Monex y comprar dólares para evitar una mayor caída del tipo de cambio.

“El BCCR continuará vigilante del desempeño del mercado cambiario y, en caso de ser necesario, realizará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio ”, precisó la entidad este miércoles en un comunicado.

Un análisis del hecho por el ente emisor muestra que, a partir del 2020, el mercado cambiario costarricense registra un ascenso sostenido de divisas. En ese año, se negociaron $40.000 millones, y en 2025 se elevó a $72.800 millones, según el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM).

Lo que es estructural es algo que, probablemente, se va a mantener a largo plazo dentro de la economía. Lo que es coyuntural es algo por un tiempo definido o por una época o por una estación. — Juan Pablo Arias, estratega de inversiones de BN Valores

Factores estructurales que mantienen bajo el tipo de cambio

Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social (OES), de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), precisó que entre los factores estructurales que mantienen bajo el tipo de cambio está el buen dinamismo de las exportaciones, especialmente de zonas francas (régimen especial).

A esa valoración se suma Daniel Ortiz, director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), quien considera que el dinamismo de las zonas francas en los últimos años “hizo un cambio” en el mercado cambiario.

“Hoy hay más de 700 empresas, más de 200.000 personas empleadas y sin duda eso tuvo un efecto en la oferta. Los datos de ventanillas del BCCR que uno observa reflejan que el fuerte del exceso de dólares se concentra en el régimen especial y, por actividad económica, en las actividades profesionales”, dijo Ortiz.

El Informe de Política Monetaria (IPM) de enero del 2026 también expone que el superávit promedio de divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios —es decir, cuando la oferta de divisas supera la demanda— ascendió a $6.971,3 millones en el periodo 2023-2025.

Según el documento, este comportamiento ha sido consecuente con la diversificación de la estructura exportadora del país, orientada hacia la manufactura especializada y los servicios de empresas acogidas a regímenes especiales de comercio, por ejemplo implementos médicos y servicios empresariales.

Las cifras más recientes refuerzan esas apreciaciones. El pasado 2 de marzo, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó de que las exportaciones de bienes continúan al alza y sumaron $1.512 millones en enero del 2026. El liderazgo se mantiene en dispositivos médicos, seguidos del sector agrícola y la industria alimentaria.

Ahora bien, esta no es la primera vez que el dinamismo exportador explica la abundancia de dólares en la economía nacional.

Hace dos años, en febrero del 2024, el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, sostuvo que el modelo exportador figuraba entre las principales razones detrás de la abundancia de divisas.

“La economía costarricense es más abundante en dólares debido al modelo exportador. Tiene mucho sentido porque ha habido un cambio en el modelo, desde hace 40 años, de incrementar exportaciones con múltiples productos, a muchos mercados, y se manifiesta con una economía que atrae moneda extranjera”, argumentó Madrigal.

Al dinamismo de las exportaciones costarricenses se suman otros factores estructurales que han incrementado de forma persistente la disponibilidad de divisas en la economía. Entre ellos destacan la expansión del turismo, el menor déficit comercial y el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), concentrada en actividades de alto valor agregado, según apuntó la coordinadora del OES-UNA.

Entre enero del 2025 y el 16 de febrero del 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) otorgaron el Régimen de Zona Franca a 68 empresas mediante acuerdos ejecutivos. Algunas firmas ya instaladas en el país acordaron reinversiones; el plazo más amplio concluye en 2033.

En conjunto, estas compañías se comprometieron a invertir $2.439,3 millones en Costa Rica.

Precio del dólar sigue por debajo de los ¢500 en el Monex. (Shutterstock/Shutterstock)

Otros factores que inciden

Por el lado de los factores coyunturales, sobresalen los mayores ingresos de moneda extranjera asociados a la temporada alta del turismo y la conversión de dólares a colones por parte de compañías para atender obligaciones en moneda nacional.

Sobre este último punto, Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, advirtió de que las divisas que ingresan al país para cubrir obligaciones en colones entran en una “espiral de aumento”.

“Al traer los dólares presionan el tipo de cambio a la baja y en el siguiente periodo necesitan más dólares que vuelven a presionar el precio a la baja”, explicó González.

Previsión a corto plazo

En el corto plazo, el tipo de cambio podría fluctuar en niveles similares. Según Juan Pablo Arias, estratega de inversiones de BN Valores, análisis comerciales han planteado que el tipo de cambio podría moverse en el corto plazo cerca de ¢470 y ¢480.

A criterio del gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, el comportamiento actual del tipo de cambio responde a factores como la persistente abundancia de divisas y una demanda que no muestra suficiente dinamismo para generar presiones al alza.