Abundancia de dólares: Superávit en ventanilla de bancos registra niveles récord

El superávit promedio de divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios —es decir, cuando la oferta de divisas supera la demanda— fue cuatro veces mayor, en los últimos tres años, frente al periodo registrado en el período 2015-2022.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), publicado a finales de enero pasado, el monto promedio ascendió a $6.971,3 millones en el período 2023-2025, frente a los $1.549,1 millones registrados entre 2015 y 2022.

Según el documento, este aumento sustancial (350%) responde, principalmente, a la diversificación de la estructura exportadora del país, orientada hacia la manufactura especializada y los servicios de empresas acogidas a regímenes especiales (zonas francas) de comercio, por ejemplo implementos médicos y servicios empresariales.

En el último trienio, el excedente anual de divisas más elevado se reportó en el 2023, con $7.363 millones. En contraste, durante el período 2015-2022, el mayor registro se dio en 2022, cuando la abundancia alcanzó los $3.706 millones.

Según el Banco Central, hacia el cierre del período 2015-2022, el valor medio del superávit estuvo condicionado por un choque externo, asociado al incremento de los precios internacionales de las materias primas —en particular de los hidrocarburos—, así como por el menor ingreso de divisas derivado de las restricciones sanitarias aplicadas a nivel global durante la pandemia del covid-19.

“Esas medidas afectaron negativamente a las actividades económicas generadoras de divisas, como el turismo”, indica el informe.

El mercado privado de cambios, conocido también como ventanillas, comprende las transacciones de compra y venta de divisas realizadas por los agentes económicos en las ventanillas físicas y virtuales de los intermediarios cambiarios autorizados, ya sea por cuenta y riesgo propio o por encargo de terceros.

“Las negociaciones en el mercado privado de cambios se asocian con el comercio de bienes y servicios, salarios, dividendos, alquileres, intereses, remesas, inversión directa y gestión de cartera de inversiones, entre otros”, añade el IPM.

Entre 2015 y 2025, el 95,8% del monto negociado en el mercado privado de cambios se concentró en los bancos comerciales y, de ese total, el 89,2% fue realizado por siete entidades, agrega el documento.

Por su parte, de acuerdo con el Banco Central, en un entorno de superávits crecientes en el mercado privado de cambios, se ha incrementado la demanda de divisas del BCCR en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) para mejorar el blindaje financiero de la economía, es decir, para aumentar sus reservas monetarias internacionales.

En los últimos diez años, las compras por operaciones propias ascendieron a un monto de $5.913,5 millones. Solo en el 2024, el BCCR adquirió $2.305,3 millones en el Monex. Al 31 de diciembre del 2025, por su parte, el saldo de las reservas monetarias internacionales era de $17.081,7 millones.