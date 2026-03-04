Banco Central se refiere al aumento ‘extraordinario’ en oferta de dólares en Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó de que en febrero de 2026 el superávit de divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios registró un aumento significativo que ocasionó presiones adicionales a la baja en el tipo de cambio.

Según un comunicado de prensa emitido por el Central este miércoles 4 de marzo, el superávit en las ventanillas de los intermediarios cambiarios entre el 1.º y el 27 de febrero alcanzó los $659 millones, es decir, un monto mayor al observado en el mismo lapso de años anteriores ($455,86 millones en promedio en el periodo 2023-2025).

El aumento “extraordinario” en el superávit de divisas provocó que en cinco sesiones de negociación el Banco Central interviniera en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) a través de operaciones por estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

“Particularmente, entre el 19 y el 26 de febrero, los excedentes en ventanilla se manifestaron en mayores montos negociados en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Luego de las valoraciones correspondientes, con el fin de evitar movimientos abruptos en el tipo de cambio, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) realizó compras por estabilización que acumularon $259,1 millones”, añadió el comunicado.

En la sesión del pasado viernes 27 de febrero el promedio ponderado del precio de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢470,19, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.