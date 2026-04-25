Economía

Dos directivos del BCCR abogaron por bajar tasas: ‘Debemos hacer política monetaria y no de precios’

La Junta del BCCR decidió, por mayoría, mantener la tasa de referencia en colones en 3,25%

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Por Luis Enrique Brenes
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Jorge Guardia (izquierda) y Juan Robalino (derecha) votaron por una reducción en la tasa de política monetaria. Los otros cuatro miembros decidieron dejarla en 3,25%. (LN con imágenes de archivo/LN con imágenes de archivo)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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