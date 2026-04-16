Economía

Página replica imagen de ‘La Nación’ para difundir contenido falso sobre el presidente del Banco Central

El sitio falso utiliza la interfaz de ‘La Nación’ y difunde un supuesto enfrentamiento entre Róger Madrigal y la periodista Glenda Umaña

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Por Luis Enrique Brenes
No coma cuento Roger Madrigal
Una página falsa replicó la imagen del sitio web del diario 'La Nación' para difundir contenido inexistente de Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). (Composición en Canva/LN)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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