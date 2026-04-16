Página replica imagen de ‘La Nación’ para difundir contenido falso sobre el presidente del Banco Central

Una página falsa replicó la imagen del sitio web del diario 'La Nación' para difundir contenido inexistente de Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Un sitio web falso que replica el nombre, la imagen, los logos y tipografías de La Nación se utiliza para difundir contenido ficticio sobre el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal.

La página divulga en redes sociales noticias sobre un supuesto enfrentamiento entre el jerarca de la entidad y la periodista Glenda Umaña durante una entrevista en Teletica, la cual nunca ocurrió.

En estas publicaciones falsas también se utilizan imágenes creadas con inteligencia artificial (IA), en las que se simula un altercado entre Madrigal y Umaña en un set de televisión.

No es la primera vez que se utilizan imágenes de figuras públicas, así como de medios de comunicación consolidados, para generar contenido falso. Por lo general, estos sitios buscan redirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos o que promueven inversiones engañosas.

Meses atrás, una página con características similares divulgó una noticia falsa en la que advertía sobre una supuesta herencia del exdiputado Eduardo Cruickshank (Q. d. D. g.) y en la cual se utilizaban fotografías del político.

Es muy importante verificar la dirección del sitio web desde donde se comparten estas informaciones falsas. También se recomienda no brindar información personal ni datos sensibles, como información bancaria, en plataformas no verificadas o poco confiables.

De igual forma, conviene prestar atención a posibles errores en la redacción, así como a la inclusión de información imprecisa o imágenes que simulan escenas poco creíbles o visiblemente alteradas con IA de figuras reconocidas.