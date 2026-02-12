Alerta: sitio web engañoso suplanta a ‘La Nación’ y usa imagen de Inés Sánchez para promover supuestas inversiones

El sitio falso replica el logo y el diseño de La Nación para aparentar legitimidad y difundir una supuesta nota financiera.

Es falso que La Nación haya publicado una nota financiera vinculada a Inés Sánchez, figura emblemática de la televisión costarricense. Un sitio web que no pertenece a este medio utilizó su logo y diseño para difundir una supuesta publicación en un intento de suplantación con fines engañosos.

La página fraudulenta, con la URL ‘ leaksveilniftyvivid punto com ', replica elementos visuales como la tipografía, la sección “Finanzas”, botones de redes sociales e incluso una estructura similar a la del sitio real. Además, utiliza el nombre de un experiodista del diario.

El único sitio web de ‘La Nación’ es nacion.com.

El titular atribuido a la publicación muestra una supuesta “plataforma de inversión”, un recurso frecuente en esquemas digitales que buscan captar la atención del público mediante el uso de figuras conocidas.

Sin embargo, el enlace que circula no redirige al dominio oficial del medio, sino a una dirección web distinta, sin relación con este diario.

Este tipo de modalidad es frecuente en campañas de estafa digital , en las que se utiliza la imagen de personalidades públicas y marcas informativas consolidadas para generar confianza y redirigir a plataformas de inversión no verificadas o formularios de captación de datos personales.

En mayo de 2025, #No Coma Cuento informó sobre la publicación de una noticia falsa en la que también se utilizó el logo de La Nación. En ese caso, se trataba de una supuesta nota sobre un programa de inversiones entre el Gobierno y el Grupo ICE que favorecería a residentes costarricenses y que circuló como publicidad en redes sociales.

Asimismo, en enero del año anterior, este medio desmintió otra publicación que replicaba los elementos visuales del periódico, pero esta vez para desinformar sobre una supuesta detención policial de la conductora Verónica González.

No deje que lo engañen: el dominio que aparece en esta captura de pantalla no pertenece a La Nación y forma parte de un intento de suplantación digital. En la URL de la página puede ver que no es nacion.com. (La Nación/La Nación)

