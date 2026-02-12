#NoComaCuento

Alerta: sitio web engañoso suplanta a ‘La Nación’ y usa imagen de Inés Sánchez para promover supuestas inversiones

La página web fraudulenta utiliza el logo y el diseño del medio para simular una nota financiera

Por Cristian Mora
El sitio falso replica el logo y el diseño de La Nación para aparentar legitimidad y difundir una supuesta nota financiera. (La Nación/La Nación)







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

