Página falsa utiliza imagen de ‘La Nación’ y familia Cruickshank para promover supuesta plataforma de inversiones

La página falsa duplica la imagen de La Nación para simular una noticia.

Un sitio web fraudulento utiliza la imagen, logos y tipografías de La Nación, para promover plataformas de inversión.

La página cuya información es compartida en redes sociales divulga una noticia en la que advierte sobre una supuesta herencia del exdiputado Eduardo Cruickshank (QDDG).

En la noticia falsa que ahí se divulga se utilizan además fotografías familiares del político y enlaces del supuesto sitio de inversiones, así como instrucciones para ingresar a esa página.

La misma información falsa es distribuida en otros canales, incluso utilizando los logos del diario La Nación de Argentina.

La publicación falsa incluso publicita el contenido usando la imagen del diario La Nación de Argentina. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla)

Esta no es la primera vez que delincuentes informáticos se valen de esta modalidad para cometer estafas digitales, donde se usan imágenes de figuras públicas y medios de comunicación consolidados, para así atraer la confianza de los usuarios y redirigirlos a sitios fraudulentos.

Expertos recomiendan verificar las direcciones bajo las cuales se comparten este tipo de “noticias” y no brindar información personal o datos bancarios en formularios o plataformas no verificadas.