Róger Madrigal habla sobre su futuro en el Banco Central: ‘Me siento con energía’

Róger Madrigal es presidente del Banco Central de Costa Rica. Asumió el máximo cargo del emisor en mayo de 2022 y tiene más de 40 años de laborar en la institución.

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, habló sobre su futuro en la institución, a falta de poco más de un año para que venza su designación en el máximo cargo de la entidad.

El jerarca del Banco Central tiene amplia experiencia en el ente emisor, ya que cuenta con más de 40 años de laborar en ella. Ingresó a la División Financiera en 1984 y, antes de ser nombrado presidente, trabajó en la División Económica, donde fue designado como director desde 2008.

La presidenta electa, Laura Fernández, deberá esperar un año para tomar una decisión en relación con la presidencia del BCCR, ya que durante sus primeros 12 meses en el cargo no podrá nombrar a un nuevo jerarca en el emisor.

La gestión de Madrigal no ha estado exenta de críticas. Varios sectores importantes para la economía, como el exportador y el turístico, han señalado al BCCR por el manejo de su política monetaria, la inflación negativa y el comportamiento a la baja del tipo de cambio.

A continuación, un extracto de la entrevista realizada el pasado 9 de abril.

Presidente del BCCR habla sobre su futuro

― Usted está próximo a cumplir cuatro años al frente del Banco Central. Le ha tocado enfrentar choques relevantes, tanto en la inflación como en el mercado cambiario. ¿Hay alguna decisión de la que se arrepienta o algo que hubiera hecho distinto en este periodo?

― No, no. Sí el aprendizaje, de la naturaleza de la toma de decisiones, que es una toma de decisiones en tiempo real, con información incompleta y asimétrica, y es parte del riesgo que hay que tomar. Por eso se justifica, ante esa incertidumbre, la prudencia que caracteriza a los bancos centrales.

― Con el cambio de administración en el Gobierno, ¿ha habido acercamientos para que usted continúe en la presidencia del Banco Central?

― Bueno, por ley me queda un año más. Me restrinjo a lo que está en la ley.

― ¿De momento no ha tenido ningún acercamiento u ofrecimiento para continuar en el puesto cuando venza el plazo?

― No, más bien no veo la racionalidad de hacerlo. Es una decisión de una nueva autoridad dentro de un año. Ahora, más bien, deben estar buscando a quienes entran en unas cuantas semanas.

“Esa decisión la tomaré cuando llegue su momento. No es el momento. Vamos a tener un año en el que vamos a estar trabajando juntos; ahí tendrá que valorar. Me parece que no estamos en el momento de decidir eso”.

― ¿Pero es algo que no ha descartado?

― Lo valoro en su momento.

― ¿A nivel personal le interesaría? Usted tiene muchos años de trabajar en el BCCR; ha pasado por muchos puestos hasta el máximo cargo. ¿Le interesaría continuar?

― Tengo que evaluarlo en cada momento. Si me lo dicen hoy, me siento con energía y hay cosas por hacer. Hasta donde entiendo, estoy bien de salud. Sí puede que haya cosas en las que tenga que actualizarme, en fin. Si es hoy, pero en un año habría que valorarlo.

Tasas en colones

― En el tema de los ajustes de la tasa de política monetaria (TPM), ¿hubo momentos en que el Banco Central reaccionó tarde?

― La ley lo que habla es de contener presiones inflacionarias y de inflación baja y estable. Hay que tener cuidado de no juzgar después de que ya vimos la película. El Banco inicia el ciclo de incremento de tasas en diciembre de 2021.

Ya se hablaba en buena parte del mundo sobre el choque inflacionario. Se hablaba —no de nosotros, pero sí de otros países— que reaccionaron tarde. Sería injusto, en este momento, con quienes tomaron la decisión en aquel entonces, decir que entraron tarde”.

― De haber estado en el cargo ¿usted hubiera empezado antes esa discusión?

― No puedo decirlo; depende de las circunstancias. Sería muy impreciso lo que diría en este momento, porque tengo el conocimiento de lo que ocurrió y la decisión no es con lo que ya pasó.

“Un ejemplo: recientemente tomamos una decisión sobre no reducir la tasa de política monetaria. En ese momento, con la información que teníamos y los primeros días de la guerra, estimábamos entre un 20% y un 25% de aumento en los combustibles.

“Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo) anunció 34%, pero tres semanas después. Uno tiene que tomar decisiones con la información disponible; entonces, por eso no quiero entrar a juzgar lo que se hizo en 2021”.