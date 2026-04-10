Economía

Róger Madrigal habla sobre su futuro en el Banco Central: ‘Me siento con energía’

El jerarca del BCCR asumió la presidencia del emisor en mayo de 2022, por un plazo de cinco años

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Por Luis Enrique Brenes
09/04/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con Roger Madrigal presidente del Banco Central de Costa Rica.
Róger Madrigal es presidente del Banco Central de Costa Rica. Asumió el máximo cargo del emisor en mayo de 2022 y tiene más de 40 años de laborar en la institución. (Jose Cordero/José Cordero)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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