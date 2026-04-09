Economía

‘La inflación no es baja porque el Banco Central quiere que sea baja’, dice presidente del BCCR

Róger Madrigal analiza por qué la inflación en Costa Rica lleva 35 meses fuera de la meta y advierte sobre riesgos en la credibilidad

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Por Arianna Villalobos Solís
09/01/2026/ fotos durante entrevista de Róger Madrigal López presidente del Banco Central de Costa Rica / Foto John Durán
El jerarca aseguró que, con la guerra en Oriente Medio, las proyecciones de marzo, a un horizonte de 12 a 24 meses, ubican la inflación entre el 2% y el 2,5%, con lo cual el indicador retornaría a ese margen de referencia. (JOHN DURAN/John Durán)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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