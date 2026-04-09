‘La inflación no es baja porque el Banco Central quiere que sea baja’, dice presidente del BCCR

El jerarca aseguró que, con la guerra en Oriente Medio, las proyecciones de marzo, a un horizonte de 12 a 24 meses, ubican la inflación entre el 2% y el 2,5%, con lo cual el indicador retornaría a ese margen de referencia.

La persistente disminución de la inflación en el país ha abierto un debate sobre el papel del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y los alcances de su gestión. Su presidente, Róger Madrigal López, sostuvo que la evolución del indicador responde a factores ajenos al control de la entidad.

“La inflación no es baja porque el Banco Cental quiere que sea baja. La inflación es baja porque hemos tenido unos choques —fuera del control del Banco— que han hecho que la inflación sea baja", aseguró Madrigal ante consultas de La Nación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se mantuvo en terreno negativo en marzo, al ubicarse en -2,09%.

Con este resultado, el indicador acumula 35 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia fijado por el BCCR, entre 2% y 4%. La meta central del emisor es de 3% y la última vez que se alcanzó ese nivel fue en abril de 2023.

Madrigal indicó que han sostenido reuniones y espacios de análisis con especialistas para evaluar los factores que inciden en el indicador.

“Estamos viendo temas estructurales, temas de conveniencia, de prudencia. Lo importante aquí es el proceso de revisión que está haciendo la Junta Directiva, que, a mi juicio, es excelente”, afirmó.

Asimismo, el jerarca señaló que, aunque las estimaciones anticipaban niveles inflacionarios por debajo del rango en los próximos meses, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, modificó ese escenario.

Madrigal detalló, en ese sentido, que las proyecciones de marzo, a un horizonte de 12 a 24 meses, ubican la inflación entre el 2% y el 2,5%, con lo cual el indicador retornaría a ese margen de referencia “relativamente pronto”.

El rango de tolerancia inflacionario fijado por el Banco Central es entre el 2% y 4%. La meta central del emisor es de 3%, y la última vez que se alcanzó ese nivel fue en abril de 2023. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

‘Puede llevar a un problema de credibilidad’

Pese a la mejora en las proyecciones, el jerarca del Banco Central reconoció a este diario que la brecha entre las estimaciones de la entidad y los resultados observados podría afectar su credibilidad. No obstante, descartó que esa situación se esté presentando en este momento.

“Hay que reconocer que puede llevar a un problema de credibilidad. En Costa Rica no lo hemos visto todavía, pero puede que ocurra”, sostuvo.

Según el jerarca, la literatura económica advierte que, cuando una autoridad monetaria fija un rango de tolerancia y la inflación lo supera, puede generarse una pérdida de credibilidad conocida como “incoherencia temporal de la política monetaria”.

No obstante, indicó que los escenarios en los que, como en Costa Rica, el indicador se ubica por debajo de ese margen han sido menos analizados. Añadió que, en ese contexto, la entidad se rige por el mandato legal de mantener una inflación baja y estable, objetivo que —afirmó— se cumple.

“Los bancos pierden credibilidad cuando hacen una promesa de que la inflación va a ser baja y la inflación es más alta. En Costa Rica, una interpretación -y eso tendríamos que revisarlo bien y con mucho cuidado, es preliminar- las expectativas lo que dicen es: ‘confiamos en que el Banco va a seguir teniendo una inflación baja y estable’”, explicó el jerarca.