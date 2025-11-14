Decisiones de Directiva de la CCSS, con Marta Esquivel como presidenta, derivaron en descalabro de nuevo sistema contable, según CGR

Un informe de la Contraloría General hizo una relación de los hechos relevantes que llevaron a la CCSS a un punto de crisis por la implementación del ERP-SAP. Vea qué decisiones de la Junta Directiva, durante la presidencia de Marta Esquivel, allanaron el camino para la puesta en marcha ‘forzada’ del sistema.

Una serie de decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presidencia de Marta Esquivel Rodríguez, condujeron a la institución a una crisis tras el lanzamiento “forzado” del nuevo sistema contable ERP-SAP.

Así se desprende del informe DFOE-BIS-0647 de la Contraloría General de la República (CGR), divulgado el martes 11 de noviembre, tras una investigación abierta a raíz de una denuncia ciudadana que alertó sobre los efectos de la implementación de la plataforma.

Desde su entrada en operación, el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) provocó desajustes en el registro de medicamentos y bienes esenciales, interrupciones en servicios, atrasos en la entrega de fármacos, demoras en pagos a proveedores y pérdida de control sobre los activos institucionales.

Además, la CCSS enfrenta inconsistencias contables que, desde mayo, le impiden elaborar y publicar sus estados financieros debido al desorden generado por la plataforma.

La Contraloría calificó la situación como una “crisis institucional” y advirtió que, de no corregirse, podría derivar en un colapso de los servicios de la Seguridad Social. En su análisis, reconstruyó la secuencia de decisiones que condujeron al lanzamiento del ERP-SAP y sus consecuencias posteriores.

Entre los hechos más relevantes, el órgano fiscalizador señaló que la Junta Directiva aprobó una reestructuración del Plan de Innovación (área encargada del proyecto), la cual eliminó niveles técnicos de supervisión y concentró la toma de decisiones en la Presidencia Ejecutiva y sus dependencias.

Además, indicó que el área responsable del ERP-SAP fue trasladada de la Gerencia Financiera a la Gerencia General, bajo recargo de la Presidencia Ejecutiva, lo que reforzó la centralización del control.

El informe también detalla que, en dos ocasiones, Esquivel realizó nombramientos unilaterales de directores del Plan de Innovación, sin someterlo a votación de la Junta Directiva.

La exjerarca fue suspendida en octubre del 2024, en el marco de la investigación del “Caso Barrenador”, por un presunto sobreprecio en la adjudicación de contratos a cooperativas para que administraran Ebáis y áreas de salud. No obstante, durante su gestión se tomaron decisiones clave que derivaron en la implementación del ERP-SAP, en junio del 2025.

Sin respuesta

La Nación intentó contactar a Marta Esquivel el miércoles 12 de noviembre por mensaje de texto, y por llamada telefónica a las 3:17 p. m.; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

También se gestionó la consulta a través del equipo de prensa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en el que Esquivel figura como candidata a diputada por Heredia, para conocer su posición sobre los señalamientos hechos por la Contraloría sobre las gestiones realizadas durante su gestión en la CCSS.

En lugar de responder a las consultas, la expresidenta ejecutiva remitió un oficio firmado por Héctor Arias, director del Plan de Innovación, fechado en setiembre del 2023, en el que se presentaba a la Junta Directiva una revisión del modelo de gobernanza del programa en el marco del seguimiento de proyectos estratégicos.

Sin embargo, el documento no atiende las consultas planteadas por este diario ni explica por qué Esquivel realizó nombramientos de forma unilateral, sin seguir el proceso previamente establecido.

Tras insistir con el equipo de prensa del partido en busca de una respuesta oficial, no se obtuvo una respuesta adicional.

Por otra parte, este jueves se solicitó a la CCSS una posición oficial sobre los hallazgos de la Contraloría y las decisiones de la Junta Directiva. Al cierre de edición, la consulta seguía en trámite.

Asimismo, desde el pasado 1.º de octubre este diario solicitó una entrevista presencial con Héctor Arias, director del Plan de Innovación y nombrado por Esquivel, para abordar las consecuencias del ERP-SAP.

La gestión se reiteró el 7 y el 27 de octubre, así como el 11 de noviembre, sin obtener respuesta . Aunque prensa institucional indicó que consultaba la disponibilidad del funcionario, al cierre de esta edición no hubo respuesta oficial.

LEA MÁS: Pese a múltiples fallas, CCSS paga $1,9 millones a empresa encargada del ERP-SAP

Concentración del poder

Según el recuento de eventos elaborado por la Contraloría, el 1.º de octubre del 2020 la Junta Directiva de la CCSS recibió un informe sobre el avance del ERP-SAP (iniciado en el 2017) y aprobó una estructura administrativa con tres niveles: estratégico, táctico y operativo.

En el nivel estratégico se ubicaba un Comité de Administración del Proyecto, integrado por el Consejo de la Presidencia y las gerencias institucionales, con la Gerencia General como “patrocinadora” encargada de impulsar la transformación y garantizar una visión integral del sistema.

El nivel táctico estaba conformado por el Comité de Administración del Programa, el Consejo Director de Autoridad de Diseño, la dirección del Plan de Innovación y los líderes de los componentes financiero, logístico, de mantenimiento y de gestión de proyectos. Su tarea era validar el diseño del ERP, supervisar su ejecución y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En el nivel operativo participaban usuarios expertos, la Oficina de Gestión de Proyectos y los programas complementarios, bajo la dependencia de la Gerencia Financiera, promotora original de la iniciativa.

Sin embargo, tras años de estancamiento, el 13 de abril del 2023 la Junta Directiva modificó esta estructura, eliminó el nivel táctico y mantuvo solo el estratégico y el operativo.

Este cambio alteró el equilibrio del modelo de gobernanza al suprimir espacios colegiados de supervisión, desplazar liderazgos técnicos y concentrar las decisiones en la Presidencia Ejecutiva y la Dirección del Plan de Innovación.

La Contraloría advirtió de que la eliminación del Comité de Administración del Plan de Innovación dejó al ERP sin su principal foro de deliberación y seguimiento, tanto en el plano técnico como en el operativo.

Además, según dijo, la Presidencia Ejecutiva asumió el patrocinio del plan y concentró funciones antes distribuidas entre la Gerencia General y los niveles técnicos, de modo que la misma autoridad encargada de supervisar el proyecto pasó a tener control directo sobre su ejecución.

Esta concentración se reforzó el 1.º de junio del 2023, cuando la Junta Directiva trasladó el proyecto a la Gerencia Administrativa y, el 26 de ese mes, lo reubicó en la Gerencia General, que entonces estaba bajo recargo de la Presidencia Ejecutiva, liderada por Marta Esquivel, consolidando así el control de las decisiones en ese nivel jerárquico.

“Lo que se presentó como una reestructuración organizativa terminó en un mecanismo de captura de la gobernanza, donde las decisiones dejaron de ser compartidas y técnicamente validadas para pasar a depender de una estructura jerárquica y cerrada. Los cambios implementados suprimieron instancias de supervisión técnica y funcional, limitaron el liderazgo técnico necesario para la conducción del Programa ERP y acentuaron la centralización de decisiones en la Presidencia Ejecutiva”. — Informe DFOE-BIS-0647, CGR.

La CGR también recordó que, pese a las advertencias de la Auditoría Interna, la Junta Directiva mantuvo el nuevo modelo de gobernanza hasta la implementación del ERP, aunque este carecía de claridad en la distribución de funciones, duplicaba roles y omitía responsabilidades esenciales de control, lo que representaba un riesgo interno que debía corregirse de inmediato.

Según la Contraloría, Marta Esquivel hizo durante su gestión como presidenta ejecutiva de la CCSS los nombramientos de dos directores del Plan de Innovación, encargado del ERP-SAP, sin someterlo a votación colegiada del órgano directivo. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Nombramientos unilaterales

Según la cronología de hechos relevantes sobre el desarrollo del ERP-SAP, entre el 2017 y el 2020 el proyecto avanzó lentamente, con reportes esporádicos y actualizaciones separadas por largos periodos.

No obstante, el 1.º de diciembre del 2022, tras años de estancamiento, la Junta Directiva instruyó a la Presidencia Ejecutiva, encabezada por Marta Esquivel, a presentar una terna de candidatos para nombrar al director del proyecto.

El 22 de diciembre, la Directiva sesionó de forma urgente y, de manera excepcional, retiró ese punto de la agenda para que el nombramiento fuera asumido directamente por la Presidencia Ejecutiva, es decir, por Esquivel.

Un día después, mediante el oficio PE-3373-2022, del cual La Nación tiene copia, la exjerarca designó a Manuel Montillano Vivas como director del Plan de Innovación y aseguró que contaba con “todo el respaldo de la Gerencia General y de la Presidencia Ejecutiva”, aunque ambas funciones estaban a su cargo en ese momento, según la Contraloría.

“12 de octubre de 2023: La Presidencia Ejecutiva nombró un nuevo Director del Plan de Innovación, pese a que la Junta Directiva había establecido que dicha designación correspondía al órgano colegiado, previa presentación de una terna. Justificó su decisión en la “extrema necesidad” de garantizar la continuidad del servicio y evitar daños a la gobernanza, alegando que la Junta Directiva no había resuelto el nombramiento. La Junta Directiva ratificó el nombramiento el 2 de mayo de 2024″. — Informe DFOE-BIS-0647, CGR.

Luego de esta decisión, el proceso de implementación del ERP-SAP se reactivó y comenzaron a registrarse avances más frecuentes, incluyendo la reestructuración del organigrama del Plan de Innovación.

La situación se repitió el 12 de octubre del 2023, cuando Esquivel nombró a Héctor Arias Mora como nuevo director del Plan, pese a que la Junta Directiva había establecido que esa designación correspondía al órgano colegiado.

La entonces jerarca justificó la decisión en la “extrema necesidad” de garantizar la continuidad del servicio. Hasta la actualidad, Arias sigue siendo el director del Plan.