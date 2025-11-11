Advierten de crisis institucional en la CCSS por lanzamiento ‘forzado’ del sistema contable ERP-SAP

Un informe de la Contraloría General de la República advierte a autoridades de la CCSS sobre la crisis institucional provocada tras la entrada en vigencia de su nuevo sistema contable ERP-SAP. Vea los hallazgos del órgano fiscalizador y lo que ordenó a la institución autónoma.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa una crisis institucional derivada de la implementación “forzada” del nuevo sistema contable ERP-SAP. Desde su puesta en marcha, la entidad ha enfrentado desajustes en el registro de medicamentos, inconsistencias en los registros financieros e incluso interrupciones en algunos servicios.

Entre las principales afectaciones, la Contraloría destacó la suspensión de cirugías programadas, atrasos en la entrega de medicamentos y atención de pacientes, descontrol en el abastecimiento de insumos médicos, retrasos en pagos a proveedores y pérdida de control sobre activos institucionales.

Según el informe, estas situaciones comprometieron la atención oportuna de los asegurados y pusieron en riesgo la estabilidad financiera del seguro social.

Mediante el oficio DFOE-BIS-0647, fechado el martes 11 de noviembre, el órgano fiscalizador indicó a la Junta Directiva de la CCSS, a la Presidencia Ejecutiva y a las gerencias Financiera y de Logística que la puesta en marcha del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) comprometió de forma sistemática la continuidad de los servicios, al implementarse sin cumplir los requisitos necesarios para su operación.

“La puesta en marcha del ERP (concebido para optimizar la gestión institucional), sin contar con los requisitos necesarios, ha comprometido de forma sistémica la continuidad de los servicios de la CCSS . Pese a advertencias de las gerencias, consultores externos y la Auditoría Interna, la salida en vivo del sistema el 2 de junio de 2025 ha venido afectando significativamente procesos esenciales. ”

El órgano fiscalizador abrió la investigación a raíz de una denuncia ciudadana que alertó sobre la crisis provocada por la implementación del ERP-SAP. Según ese señalamiento, el sistema se puso en funcionamiento sin garantizar previamente las condiciones mínimas de operatividad y desempeño.

“La trayectoria de los incidentes escaló, en severidad, de forma progresiva y sistemática: comenzó con la interrupción de servicios; evolucionó hacia la pérdida de información esencial para la toma de decisiones; alcanzó un punto crítico al comprometer la seguridad financiera, operativa y de las personas; y culminó en el nivel de crisis actual, con impactos que amenazan la continuidad de las operaciones ”, detalló la CGR en un comunicado de prensa.

“Lejos de una etapa de estabilización, la CCSS enfrenta un deterioro progresivo que exige acción inmediata. Por ello, se emite esta orden para que la Administración adopte medidas urgentes que restablezcan la funcionalidad del sistema de control interno y contengan la expansión de daños que afectan la gestión institucional y la prestación del servicio público en perjuicio de los usuarios”. — Oficio DFOE-BIS-0647, CGR.

Producto de estos hallazgos, la Contraloría General ordenó a la Junta Directiva de la CCSS instruir a las gerencias Financiera y de Logística para que elaboren, implementen y supervisen un plan de recuperación de las operaciones en el entorno del ERP.

Además, estas gerencias deberán garantizar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para ejecutar dicho plan.

El órgano contralor también dispuso restituir las funciones asignadas al Plan de Innovación (área responsable del ERP-SAP) y trasladarlas nuevamente a las gerencias competentes, así como establecer mecanismos de seguimiento y control desde la Junta Directiva que aseguren la trazabilidad de las acciones adoptadas.

En paralelo, la CGR también ordenó a las gerencias Financiera y de Logística obtener apoyo experto independiente, definir mecanismos efectivos de coordinación y ejecución, y contratar una auditoría externa especializada en ERP que evalúe la integridad y seguridad del sistema, así como la confiabilidad de los datos y de las configuraciones de acceso.

