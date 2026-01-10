¿Cuándo compran más dólares los costarricenses y para qué? Datos del BCCR y de bancos lo explican

Los viajes al exterior son una de las razones por las cuales los ticos demandan más dólares a fin e inicio de año.

Los costarricenses compran más dólares a los bancos a fin e inicio de año en comparación con otros meses, cuando la demanda de divisas suele comportarse de forma más estable.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a partir de noviembre las personas físicas incrementan la compra de dólares, comportamiento que suele mantenerse por encima de lo habitual hasta enero.

Aunque los datos disponibles abarcan únicamente el periodo comprendido entre abril de 2024 y noviembre de 2025, la diferencia observada a fin e inicio de año resulta notable frente al resto de los meses, al superarse con holgura los $500 millones en compras.

De acuerdo con cifras del BCCR sobre operaciones cambiarias de contado entre personas físicas y los intermediarios, en diciembre de 2024 los clientes adquirieron $687 millones en las ventanillas.

Este monto representa, por amplio margen, el más alto de la serie disponible. La segunda cifra más elevada corresponde a marzo de 2025, cuando se registraron compras de dólares por $587 millones.

En tanto, el tercer y cuarto monto más alto de toda la serie se registraron en enero y noviembre de 2024, cuando las personas físicas adquirieron $560 millones y $559 millones, respectivamente.

Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular, explicó que resulta común observar una mayor compra de divisas por parte de personas alrededor de fin e inicio de año.

Este comportamiento se ve impulsado, principalmente, por los viajes y el turismo de temporada, la adquisición anticipada de efectivo para gastos menores, así como el pago de servicios y reservas en moneda extranjera.

Aguilar añadió que el dólar también puede formar parte de un esquema de planificación financiera del hogar orientado a balancear monedas y gestionar riesgo, lo cual contribuye a mitigar la exposición cambiaria ante eventuales variaciones del tipo de cambio.

“Muchas personas aprovechan el cierre y el inicio de año para reacomodar su liquidez o diversificar sus ahorros, con el fin de presupuestar gastos y proyectos futuros como estudios, vivienda, mudanzas o viajes”, afirmó Aguilar.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, aseguró que el volumen de dólares negociado tiende a aumentar a finales e inicios de año debido a las actividades propias de la época.

Entre ellas destacó un mayor ingreso de las familias por el aguinaldo y un incremento en el consumo, vinculado a la compra de bienes y servicios, la planificación y realización de viajes al exterior y el ahorro.

Los datos del Banco Central muestran que los costarricenses gastaron $1.494 millones en salidas al exterior durante el periodo comprendido entre enero y setiembre de 2025. El total corresponde principalmente a turismo, aunque también incluye viajes de negocios.

En el Banco de Costa Rica (BCR) señalaron que las personas físicas cuentan con mayores recursos en colones durante diciembre y enero, con los que pueden adquirir dólares. Esto responde tanto a un mayor apetito por invertir o ahorrar como a la necesidad de viajar o pagar deudas.

Claudio Delgado, gerente de Divisas y Derivados de Davibank Costa Rica, comentó que en este periodo el precio del dólar también ha bajado, lo que pudo incentivar el consumo de esa moneda tanto para turismo como para la adquisición de bienes.

“Puede que se genere una mayor demanda de divisa en este periodo por percepción de precio barato, dada la presión que normalmente se ejerce sobre todo en los meses de diciembre por la venta masiva de dólares por parte de empresas en el mercado local”, agregó Delgado.

La Dirección de Finanzas del Banco Nacional señaló que estacionalidad de las compras de clientes físicos se relaciona con el pago de aguinaldos y el período vacacional de fin de año.

“Durante diciembre, muchos clientes adquieren dólares para ahorro en esta moneda tras el pago del aguinaldo. Adicionalmente, en diciembre/enero es uno de los periodos cuando los costarricenses salen más al exterior”, indicó el banco estatal.

En total, las personas físicas compraron $5.572 millones y vendieron $5.127 millones entre enero y noviembre del año pasado, adquiriendo $445 millones más que la cifra ofrecida. Este grupo fue demandante neto en el mercado.

Patrón se repite en hogares

Al observar el comportamiento de la demanda de divisas desagregada únicamente por los hogares, el patrón de compra de dólares de las personas físicas se repite, según cifras del Banco Central.

Nuevamente, diciembre es el mes en el que los hogares costarricenses adquieren más divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios. En el último mes de 2024 compraron $498 millones.

Este monto supera ampliamente al registrado en los otros meses de la serie. Marzo de 2025 ocupó el segundo lugar, con $400 millones; noviembre de ese mismo año se ubicó en la tercera posición, con $394 millones, y enero fue el cuarto, con $383 millones.

Aguilar recomendó planificar con anticipación las compras o ventas de divisas, utilizar siempre canales formales y evitar transacciones informales. Añadió que, en el caso de viajes o pagos en el extranjero, resulta relevante evaluar qué parte de los gastos requiere efectivo y cuál puede resolverse mediante medios electrónicos, como las tarjetas.

¿Digital o ventanilla física?

Con la transformación tecnológica que ha impactado a la banca, los canales digitales ganan cada vez más terreno como el medio preferido de las personas para comprar y vender dólares.

En BAC, Moreno indicó que los principales canales para la compra y venta de divisas son los digitales, tendencia que también se observa en el BCR y BN, en donde las personas físicas muestran mayor preferencia por este tipo de plataformas para realizar estas gestiones.

Delgado, de Davibank, manifestó que registran mucha transacción por canales digitales, sobre todo para pagos de tarjetas de crédito y para transferencias. Añadió que en sus sucursales la moneda se vende en físico, sobre todo para quienes viajan al extranjero.

Aguilar, del Banco Popular, agregó que durante los últimos años se ha consolidado una tendencia gradual hacia el uso de canales más ágiles y transaccionales. Aunque señaló que la ventanilla bancaria continúa siendo relevante para ciertos usos específicos, como la necesidad de efectivo, montos fraccionados o el acompañamiento presencial.

Aguilar añadió que los retiros de dólares en cajeros automáticos también constituyen una modalidad frecuente. En el caso de los canales digitales, indicó que las operaciones se concentran en personas que ya disponen de cuentas en colones y dólares.

Max Bolaños, gerente de Mercados Globales de Davivienda, explicó que la mayor parte de las personas físicas realizan su conversión de fondos cerca de la fecha de pago de sus obligaciones.

Bolaños afirmó que este mercado solía ser bastante inelástico y con poca sensibilidad al precio de la divisa. Sin embargo, destacó que la población se ha venido actualizando en información y en plataformas de gestión para hacer más eficientes sus transacciones y maximizar sus colones en la conversión a dólares.

Ventanillas

En términos generales, durante el 2025 las ventanillas de los intermediarios cambiarios resultaron superavitarias, es decir, las entidades financieras compraron más dólares de los que vendieron a sus clientes.

Durante ese año, las entidades financieras adquirieron $31.975 millones y vendieron $25.867 millones a sus clientes, con lo cual registraron un remanente de $6.108 millones.

Este monto resultó inferior al superávit de $6.887 millones registrados en 2024 y a los $7.363 millones de 2023. Esta dinámica se dio en un contexto de mayor abundancia de divisas en la economía, lo que presionó a la baja el tipo de cambio.

Desde 2023, el monto anual transado en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) superó de forma constante los $9.000 millones, lo que configuró tres años consecutivos por encima de ese umbral.

Este comportamiento contrasta con el promedio del periodo 2008-2022, de $4.067 millones, ya que duplica lo negociado anualmente. En ese lapso, las cifras anuales oscilaron entre $2.852 millones y $6.213 millones, con una mayoría cercana a los $4.000 millones.