Certificados de depósito a plazo en dólares: esto pagan las entidades financieras en Costa Rica

En Costa Rica, los ahorrantes pueden acceder con una relativa facilidad a instrumentos en dólares, pues hay una amplia adopción de la moneda extranjera dentro del sistema financiero nacional.

Entre esas alternativas, están los certificados de depósito a plazo (CDP), instrumentos que pueden resultar interesantes para quienes reciben su salario en dólares y desean ahorrar, o quienes perciben ingresos en colones, pero buscan invertir en esa divisa.

Es importante considerar que, al convertir colones a dólares para invertir en certificados a plazo u otros productos, se está expuesto a los vaivenes del tipo de cambio.

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) redujo sus tasas de referencia por tercera vez consecutiva en 2025 el 10 de diciembre, ubicándolas en un rango de 3,50% a 3,75%. Este indicador influye directamente en el mercado en dólares.

La Nación recopiló las tasas de certificados a plazo de seis, 12 y 24 meses en varias entidades financieras entre el 15 y el 19 de diciembre de este año. Los rendimientos pueden variar con el tiempo, según los ajustes que realicen las instituciones.

En la banca pública, las tasas de interés van de 2,43% a seis meses hasta 3,85% a dos años. Mientras, en la banca privada, los rendimientos oscilan entre 2,13% y 4,70% para los mismos plazos.

En cooperativas los rendimientos son ligeramente más altos y oscilan entre 3,02% a seis meses y 4,94% a dos años, según datos recopilados en sitios web y mediante consultas directas.

Por su parte, Grupo Mutual ofrece una tasa de 2,75% para el plazo de 12 meses. Los rendimientos que se presentan son netos, es decir, con el impuesto sobre la renta ya descontado.

Para las entidades marcadas con un asterisco (*), la tasa neta se calculó a partir del rendimiento bruto publicado en sus sitios web. Las demás brindaron la información tras una consulta de este medio o se obtuvo en sus plataformas en línea.

Los CDP representan un acuerdo entre el ahorrante y la entidad financiera. Se pactan el plazo, el monto a invertir y la tasa de interés. Al vencimiento, la persona recibe el capital más los intereses generados. Aunque también ofrecen alternativas con pagos mensuales y trimestrales.

Aunque los CDP tienen riesgo de bajo a moderado, la entidad emisora podría incurrir en incumplimientos de pago, tanto de los intereses como de capital, lo cual depende de su solidez financiera.

La mayoría de las entidades permiten contratar el certificado mediante sus plataformas digitales, ya sea en sus sitios web o aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una sucursal.

La tasa pasiva neta negociada (TPN) en dólares, un promedio de lo que pagan todas las entidades financieras por las captaciones a plazo, se mantuvo relativamente estable al pasar de 3,41% en noviembre de 2024 a 3,20% en el mismo mes de 2025.