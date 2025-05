Cónclave 2025: Influencer costarricense viajó al Vaticano con $109 y hoy cubre la elección del Papa

Para muchos periodistas del mundo, darle cobertura a un Cónclave es un sueño profesional, debido a la magnitud y relevancia del evento a nivel mundial. Sin embargo, hace pocos días, para el comunicador costarricense Enrique Rivas dejó de ser una fantasía y se convirtió en realidad.

Rivas logró acreditarse como periodista ante la Santa Sede para trabajar en la generación de noticias e informaciones sobre el proceso de elección del nuevo Papa, que comenzará este miércoles 7 de mayo en El Vaticano.

Curiosamente, Enrique no trabaja con algún medio de comunicación; él es periodista independiente y en redes sociales es conocido por ser generador de contenido de viajes por medio del perfil La mochila de Kike. Fue por ese medio es que logró el reconocimiento del Vaticano para cubrir el Cónclave.

Al ser independiente, él mismo tuvo que costearse el viaje hasta Italia, la estadía, los traslados y la alimentación; pero todo ha valido la pena para el comunicador, quien desde Roma habló con La Nación sobre la experiencia profesional y personal que está viviendo.

La travesía del costarricense comenzó el sábado 3 de mayo, a las 6:30 a. m., cuando abordó un vuelo hasta Denver, Estados Unidos; ahí hizo una escala de seis horas y después viajó hasta Roma. A Ciudad del Vaticano arribó el domingo 4, al mediodía.

El sueño de un periodista de ir al Cónclave

Kike tiene 35 años y ejerce el periodismo desde el 2011. Su carrera la ha enfocado en la producción de contenido de viajes, turismo, recomendaciones de vuelos y promociones. Esta es la quinta vez que, gracias a su labor, está en Roma, pero el enfoque es totalmente diferente: cubrir en sitio una de las noticias más importantes de la historia del mundo.

“Hay muchos eventos que uno como periodista desea cubrir, independientemente de la fuente que sea. La elección de un Papa y el Cónclave, por un tema noticioso y espiritual, siempre me han llamado la atención. Cuando sucedió la muerte del papa Francisco me dije que era el momento, tenía los recursos económicos y la disponibilidad, así que me animé”, contó Kike desde Roma.

“Me dije que si no era ahora, no sabía cuándo podía volver a pasar. Entonces ‘vénganos en tu reino’ y tarjetazo”, agregó entre risas.

Gracias a su trabajo como influencer de viajes, Kike tenía millas de vuelo acumuladas y con eso pudo comprar el tiquete de ida a Roma. Le costó $109.

Curiosamente, recordó, el proceso de acreditación no fue algo complicado, pese a lo que podría pensarse. Cuando tomó la decisión de viajar a Roma pensó que había dos opciones: ir como público o como periodista.

Se registró de manera virtual en la página oficial del Vaticano, en la oficina de prensa de la Santa Sede. Sin embargo, al ser periodista independiente, requería de una carta de reconocimiento por parte de la Embajada de la Santa Sede en Costa Rica. Después de 48 horas de espera, el tico recibió la autorización oficial.

Kike contó que en el registro cada periodista puede elegir los eventos que va a cubrir.

Tras ser acreditado, el siguiente paso debía ser el proceso del traslado. Kike tuvo que analizar cuándo viajar y coordinar que su estadía en Roma coincidiera con el inicio del Cónclave, que para el momento de su trámite oficial no se había hecho oficial.

En apenas 48 horas de trámite, el periodista costarricense Enrique Rivas Leyva logró la acreditación de la Santa Sede para cubrir el Cónclave. (Cortesía Enrique Rivas)

Así que compró el boleto de ida sin tener claro qué sucedería, aunque con la certeza de que el Cónclave, sí o sí, tenía que comenzar pronto. Kike contó con la fortuna de que unos familiares que están de vacaciones en Roma le dieron hospedaje, lo que le ayudó a ahorrarse al menos $1.100.

En cuanto a la comida, como ya había viajado en otras ocasiones a Italia, se la ha jugado con alimentación accesible.

La idea del periodista es estar en Roma hasta el domingo 11 de mayo, con la esperanza de que el Cónclave ya haya terminado y ya el mundo sepa el nombre del sucesor de San Pedro.

Un influencer tico en el Cónclave

Como buen periodista, Kike cubrirá informaciones oficiales de la elección del nuevo Papa, pero por su enfoque también aprovechará para llevarles a sus seguidores detalles de todo lo que hay detrás de este evento, que tiene sobre sí la mirada del mundo entero.

“Trato de buscar las curiosidades que tal vez el público no ve en los medios tradicionales. Por ejemplo, hoy (lunes) grabé contenido sobre la capilla Sixtina y cómo la preparan”, contó.

Aprovechará también para explicar de manera sencilla cuál es el proceso de la elección y llevar a sus seguidores a una experiencia diferenciada del evento.

Kike tiene accesos especiales como periodista, puede estar en las conferencias de prensa y puede grabar contenido desde varios lugares donde el público no puede ingresar. Además, comparte hombro a hombro con medios de comunicación internacionales de la talla de CNN, Univisión o hasta la BBC.

Este miércoles Kike podrá ingresar a la misa Pro eligendo Romano Pontifice, en la cual participan todos los cardenales, y que se realiza de manera previa al ingreso de los mismos al Cónclave.

Además del contenido para sus redes sociales, Kike también ha generado noticias e información para varios programas de Teletica.