Mercado costarricense se inundó de dólares: Montos negociados en Monex sobrepasan $9.000 millones por tercer año consecutivo

Entre 2023 y 2025, Monex sobrepasó barrera de los $9.000 millones transados; promedio anual de años previos fue de $4.067 millones

Por Luis Enrique Brenes
