Tipo de cambio en Monex cierra una semana más por debajo de ¢500

Entre el 5 y el 12 de diciembre, el precio del dólar en el Monex subió ¢7,66.

Por Mónica Cerdas Gómez
Primer plano de billetes de dólares estadounidenses en una transacción, en referencia al tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), que cerró en ¢504,44 el 17 de enero.
El precio del dólar cerró en ¢497,10 este viernes 12 de diciembre. (Rafael Pacheco Granados)







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

