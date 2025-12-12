Tipo de cambio en Monex cierra una semana más por debajo de ¢500

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró por debajo de los ¢500, por quinta semana consecutiva.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢497,1 este viernes 12 de diciembre, es decir, subió ¢7,66 frente a los ¢489,44 en los que cerró el 5 de diciembre pasado.

La semana del 8 al 12 de diciembre arrancó con un problema: el lunes, el Monex registró inconvenientes técnicos durante la sesión regular (de 12 p. m. a 1 p. m.), y varios participantes no pudieron ingresar a la plataforma.

Por ello, la sesión se suspendió a las 12:35 p. m. y se reabrió a las 4 p. m. “Algunas entidades pudieron negociar entre las 12 p. m. y las 12:35 p.m. Luego, la mayor parte de las negociaciones se concentró en la segunda parte de la sesión, entre 4 p. m. y 4:30 p. m.”, explicó el Banco Central a La Nación.

Tras este inconveniente, el precio del dólar cerró esa jornada en ¢491,09. En las sesiones posteriores, el valor de la divisa subió hasta llegar a ¢501 el pasado miércoles. Después, el tipo de cambio inició un descenso que lo llevó a ubicarse en ¢497,1 en la sesión de este 12 de diciembre.

Además, de acuerdo con datos del Banco Central, durante la semana del 8 al 12 de diciembre se negociaron $122,81 millones en el Mercado de Monedas Extranjeras.

Para el cierre del 2025, Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, apuntó en un comunicado de prensa que el escenario central que mantienen es que el tipo de cambio se ubique dentro del rango de entre ¢500 y ¢510.

Sin embargo, el grupo informó de que hay una mayor probabilidad de que el precio del dólar continúe bajando, debido al ingreso de divisas de empresas transnacionales y a los recursos que genera la temporada alta del sector turismo.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:36 p. m. de este viernes, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢496,96 y ¢590,01.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢406,73 y ¢493.