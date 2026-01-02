Economía

Tipo de cambio en el Monex comienza el 2026 por debajo de los ¢500

La última ocasión en que el precio del dólar empezó un año por debajo de los ¢500 fue en el 2008

Por Mónica Cerdas Gómez
.
Precio del dólar cerró en ¢497,07 este 2 de enero. (Shutterstock/Shutterstock)







Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

