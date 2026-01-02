Tipo de cambio en el Monex comienza el 2026 por debajo de los ¢500

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) comenzó el 2026 por debajo de los ¢500, por primera vez en 18 años.

En la primera sesión del 2026, realizada este viernes 2 de enero, el promedio ponderado del precio del dólar llegó a ¢497,07, lo cual implica una caída de ¢2,74 respecto al valor alcanzado en la última jornada del 2025 (30 de diciembre).

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), responsable de administrar el Monex, la última ocasión en que el precio de la moneda extranjera empezó un año por debajo de los ¢500 fue en el 2008.

En la primera sesión de ese año (2 de enero), el tipo de cambio se ubicó en ¢496,83.

Noticia en desarrollo.