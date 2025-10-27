Economía

¿Cuánto gastaron los ticos en viajes en el primer semestre? Vea los países hacia donde más salen

El Banco Central registra una cifra récord de gasto en viajes al extranjero por parte de los costarricenses

Por Luis Enrique Brenes

Los viajeros costarricenses gastaron $954,7 millones en salidas al extranjero durante los primeros seis meses de 2025, una cifra sin precedentes para un semestre, que se da en medio de un mayor interés de los nacionales por salir del país.








ViajesViajes al extranjeroBCCRTurismo
