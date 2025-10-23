Locura entre costarricenses que esperan cita para visa de Estados Unidos: ¿qué ocurrió?

La espera por la cita para la entrevista de la visa en la Embajada de Estados Unidos en San José es de hasta casi año y medio.

La noticia sobre las citas para la visa de Estados Unidos se esparció a una velocidad fulminante, empujada por el eco de las redes sociales.

En los grupos de viajeros de costarricenses en Facebook, por ejemplo, empezó una alerta que enloqueció a muchos, el miércoles.

Aunque la mayoría debe esperar hasta un año por tener la ansiada cita para la visa de turismo de Estados Unidos, apenas hace unas horas muchos pudieron adelantarla.

La Embajada de Estados Unidos liberó espacios en su sistema para enero del 2026, según las primeras publicaciones de quienes ansían contar con el visado.

Al poco tiempo, otros lamentaron no conseguir uno de los nuevos espacios de enero, pero al menos tenían la satisfacción de conseguir un espacio en febrero del próximo año, nada mal tomando en cuenta de que algunos tienen la cita programada para mayo del 2027.

En teoría, la Embajada libera citas todos los martes a las 2 p. m., aunque también puede hacerlo en otros momentos.

La principal sugerencia

La principal sugerencia es revisar constantemente el sistema electrónico, entrando al perfil del solicitante e ir al apartado de fechas, para tener la fortuna de coincidir con el momento en que se puede adelantar la cita.