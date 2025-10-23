De viaje con Jairo

Locura entre costarricenses que esperan cita para visa de Estados Unidos: ¿qué ocurrió?

Hay una sugerencia clave ante la larga espera por la cita para la visa de Estados Unidos

Por Jairo Villegas S.
Estados Unidos sube tarifas en la emisión de visas especiales de trabajo.
La espera por la cita para la entrevista de la visa en la Embajada de Estados Unidos en San José es de hasta casi año y medio. (Shutterstock/Shutterstock)







Visas de Estados UnidosAdelantar la cita para la visa de Estados Unidos
