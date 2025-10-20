Visas de Estados Unidos: el tiempo de espera por una cita en Costa Rica es impresionante

Tener una visa de turista de Estados Unidos es contar con una llave al mundo, pero el tiempo de espera por una cita en Costa Rica es impresionante.

No solo es necesaria para visitar ese país, sino que también le permite viajar a Canadá (bajo ciertos requisitos) y conseguir vuelos económicos a sitios muy lejanos, como destinos de Asia u Oceanía, por ejemplo.

LEA MÁS: Así puede perder la visa de Estados Unidos por uso indebido

Sin embargo, la cantidad de costarricenses interesados en el visado excede por mucho la capacidad de atención en el Consulado de Estados Unidos en San José.

De hecho, la larga espera se disparó durante la pandemia, cuando se suspendieron las citas presenciales, aunque las solicitudes seguían llegando.

Los procesos de solicitud de visa de turismo de Estados Unidos han cambiado en los últimos años. (Canva/Fotocomposición)

¿Cuánto tiempo debe esperar un costarricense para obtener uno de los ansiados espacios para la entrevista por la visa?

Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la próxima cita en San José está disponible para dentro de 17 meses; es decir, mayo del 2027.

Recap: ¿Por qué le siguen revocando las visas a los ticos?

LEA MÁS: Ahora es más fácil adelantar la cita para la visa de Estados Unidos

No obstante, tenga presente que todos los martes a las 2 p. m., la Embajada de Estados Unidos pone a disposición algunos espacios para que los solicitantes puedan adelantar la fecha de la cita, siempre que cuente con cupos.

Además, suelen acabarse en cuestión de minutos, por eso una de las sugerencias es revisar, revisar, revisar y, sobre todo, tener mucha paciencia.

Si su trámite es renovación de la visa, puede cumplir los requisitos para estar exonerado de la entrevista, por lo que el proceso es menos lento.

LEA MÁS: Si responde sí a estas cinco preguntas, podría eximirse de la entrevista para renovar la visa