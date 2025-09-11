De viaje con Jairo

Estados Unidos cierra atajo que permitía gestionar la visa más rápido; cambia reglas de entrevistas

Solicitantes habían encontrado una forma de obtener la visa más rápido, pero ya no podrán usarla más

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva directriz que impedirá a los solicitantes de visa de turismo y negocios (B1/B2) recurrir a un ‘atajo’ para acortar los largos tiempos de espera en su país de origen.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Visa de Estados UnidosSolicitar visa de Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.