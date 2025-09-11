Estados Unidos cierra atajo que permitía gestionar la visa más rápido; cambia reglas de entrevistas

El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva directriz que impedirá a los solicitantes de visa de turismo y negocios (B1/B2) recurrir a un ‘atajo’ para acortar los largos tiempos de espera en su país de origen.

La medida, anunciada por el Departamento de Estado el 6 de setiembre con aplicación inmediata, establece que las entrevistas para visas de no inmigrante deberán realizarse únicamente en la embajada o consulado ubicado en el país de nacionalidad o de residencia del solicitante.

Las visas de 55 millones de personas son revisadas con detenimiento por Estados Unidos, para detectar posibles incumplimientos a las leyes de ese país. (Canva/Fotocomposición)

Hasta ahora, muchos aplicantes optaban por gestionar la cita en otra nación, donde los plazos podían ser más cortos. Sin embargo, esa posibilidad queda cerrada con la nueva disposición.

Por ejemplo, en Costa Rica se debe esperar hasta 15 meses para ser atendidos en el consulado para la entrevista obligatoria para la visa, mientras que en Panamá solo dos meses.

“Con vigencia inmediata, el Departamento de Estado ha actualizado sus instrucciones para todos los solicitantes de visas de no inmigrante. Los solicitantes deben programar sus entrevistas en la Embajada o el Consulado de Estados Unidos en su país de nacionalidad o residencia”, informaron las autoridades.

En caso de realizar el trámite en el país de residencia —y no en el de nacionalidad— la persona deberá demostrar que realmente vive allí.

Si, por el contrario, intenta hacerlo en una tercera nación, los tiempos de espera serán incluso más largos, advirtió el Departamento de Estado.

La directriz no afecta las citas que ya habían sido programadas antes del 6 de setiembre, las cuales se mantienen vigentes.

En los últimos meses, Washington ha implementado varios ajustes en los procesos y requisitos para las visas de no inmigrante, particularmente en la categoría B1/B2, utilizada por millones de viajeros para turismo y negocios.